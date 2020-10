Pódiumbeszélgetésekkel, helyi termelők kézműves finomságaival nyílt meg a Café ’857 – Fotók

Café ’857 néven üzleti kávézó nyílt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Céljuk egy olyan közösségi tér létrehozása, mely a kötetlen üzleti megbeszélések helyszíne lehet. A kávézó elindítását egy programsorozathoz kapcsolták.

Változatos programokkal, talkshow-val, pódiumbeszélgetésekkel és kávéházi hangulattal várja az érdeklődőket hétfőtől a Café ’857 a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában.

Lederer emlékére

A kávézó hivatalos neve Café ’857, mely az ipar győri meghonosításában érdemeket szerző Lederer Ágoston születési évére, 1857-re utal. A szeszgyár irányítása mellett nevéhez fűződik többek között a győri Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. megalakítása, valamint részt vett a győri áruraktár és az akkumulátorgyár létrehozásában is. A kávézót és egyben közösségi teret két építész tervezte meg, melynek fő koncepciója az volt, hogy minden igényt rugalmasan kielégítsen.

– Az elképzelésünk az volt, hogy a tradíciót, amit a kamara képvisel, az innovációval ötvözzük, hiszen fontos számukra, hogy a fiatalok felé is nyissanak. Egy olyan kávézót alkottunk meg, ami minden korosztálynak kényelmet és közösségi teret biztosít. Idővel szeretnénk a helyet egy teraszkapcsolattal is bővíteni, hogy az év minden évszakában lehetőséget adjon a találkozásra. A színek, minták a kamara színeit és a természetes légkört idézik. Hitelességet és az önazonosságot szerettük volna átadni – mondta el lapunknak Nagy Zsuzsa építész, aki az egyik megálmodója a kávézónak. – Sikerült megvalósítani mindent, amit papírra vetettünk. Jó kezekbe került a kivitelezés, egy csapatmunka eredménye mindaz, amit most láthatunk – tette hozzá Román László építész.

Helyi vállalkozókkal működnek együtt

– Nemcsak egy kávézót, de egy közösségi teret is létrehoztunk, ami minőségében is a kamara színvonalát hozza. Győri és környékbeli vállalkozói kört szeretnénk támogatni azzal, hogy a termékeiket megmutatjuk a látogatóknak, legyen az szendvics, sütemény vagy sörkülönlegesség. Győri kávépörkölőtől szerezzük be például a kávéinkat, amiket kifejezetten a kamarának fejlesztettek ki. Az ízélmények mellett a hangulatra és a közösségre is nagy hangsúlyt fektetünk. Rendszeresen szervezünk klubdélutánokat – emelte ki Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Közösségi programok

Ma délután Friesz Anna, a Harris Egészségügyi Szolgálat szakmai vezetője tart előadást Segítő szakemberek klubja címmel. Csütörtökön Női Klub – Stílusest lesz a kamarában Komáromi Mónika üzleti kommunikációs-személyiségfejlesztő tanácsadó jóvoltából. Pénteken pedig Egy korty üzlet címmel várják az érdeklődőket üzleti reggelire. További információkat a programokról a www.gymsmkik.hu oldalon találnak.

Varga Tibor, a kávézó üzemeltetője elmondta: – Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy helyi termelőktől szerezzük be az alapanyagokat, termékeket. A teáink 200 éves múltra tekintenek vissza, ez a kávéink mellett szintén egyedülálló, hiszen csak nálunk kóstolhatják meg a természetes alapanyagokból álló különlegességeket. Saját édességkínálattal várjuk az édesszájúakat, figyelve az ételintoleranciával élőkre is.