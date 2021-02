Öt Győr-Moson-Sopron megyei fiatal is esélyes 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjára

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulójára – amelyre a húsz évnél fiatalabbak jelentkezhettek –, 140 projektötlet érkezett, ebből 82 jutott tovább. A legjobbak ösztöndíjat kapnak, a dobogós helyezettek pedig 100 pluszpontot a felvételihez.

A zsűri javaslata alapján 82 – köztük négy Győr-Moson-Sopron megyei – pályázat jutott tovább a második fordulóba, így 113 fiatal versenyezhet az összesen 2,5 millió forint ösztöndíjért. Ezeket a zsűri április végén ítéli majd oda, és ekkor választják ki azt a három pályázatot is, amelyek az európai döntőn képviselhetik Magyarországot. Idén a dobogós helyezés sokat nyom a latban az egyetemi felvételin, ugyanis 100 többletpontot jelent, és támogatásban részesülnek a legeredményesebb felkészítő tanárok, középiskolák is.

Ezekért a díjakért versenyeznek ötleteikkel megyénk tanulói is.

A Soproni Széchenyi István Gimnázium 11. osztályos tanulója, Joób Zalán Miklós a nagy szervezettségű dezinformációs kampányok felismeréséhez írt számítógépes programot. A világon egyedülálló módon rendezi azokat hálózatba.

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból két pályázattal is továbbjutottak: a két tizedik osztályos fiatal, Handl Barnabás és osztálytársa, Babják Péter egy matematikai alapokon nyugvó oktató-fejlesztő játék kidolgozásán munkálkodik, a tizenegyedikes Seitz Erik pedig a rák gyógyításának új útjait keresi.

Lakatos Attila, a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium kilencedik osztályos tanulója egy épületenergetikai felmérő robotot fejleszt.

– Ebben az évben negyven százalékkal több pályázat érkezett, mint tavaly – mondta dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a versenyen 3 első, 3 második és 4 harmadik helyezést osztanak ki, az első és második helyezetteket a nemzetközi versenyeken is elindítják. Kiemelte azt is, hogy a felvételi többletpontokban ettől az évtől kezdve kaphatnak a díjazottak 100 pontot, korábban a dobogós hely 30 pluszpontot jelentett. Egy éven keresztül ösztöndíjjal is támogatják a győztes fiatalokat, amelynek teljes összege személyenként – a helyezéstől függően – 360 ezer, 240 ezer és 120 ezer forint.

Dr. Antos László elmondta, hogy az elmúlt években túlnyomórészt a műszaki és az informatikai területekről érkeztek pályázatok, idén viszont átlag feletti a matematikai témakörben beküldött munkák száma.