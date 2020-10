Önkéntes tűzoltók ünnepeltek Petőházán

Ünnepséget szervezett a fennállásának 130. évfordulóját ünneplő Petőházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a hétvégén.

A jeles évforduló alkalmából Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte az egyesület tagjait, akik fontos munkát végeznek a térség tűzvédelmi feladatainak ellátásában. A képviselő hangsúlyozta, a kormány kiemelt figyelmet fordít a katasztrófavédelem és az önkéntesek támogatására, a petőháziak is számos felszereléssel és gépjárművel gazdagodtak. „Az egyesületet kiválóan felkészült szakemberek alkotják, a vonuló állományának minden tagja elvégezte a negyvenórás képzést, többeknek kisgép- és fecskendőkezelői engedélye is van” – tette hozzá Horváth Bence, az egyesület parancsnoka.

