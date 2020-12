Olvasóink építik tovább lapunk Jóakarat hídját

Az idei a tizedik alkalom, hogy segítségre szoruló emberek, családok, közösségek fordulhatnak hozzánk.

A Kisalföld 2011-ben jótékony célú alapítványt hozott létre, hogy megépítse a Jóakarat hídját olvasótól olvasóig. Lapunk kezdeményezése ma már fontos szerepet tölt be a térségben: a pannonhalmi Elréd atya egyik decemberi imájában jó példaként említette meg a Kisalföld Jóakarat hídját.

Az idei a tizedik alkalom, hogy segítségre szoruló emberek, családok, közösségek fordulhatnak hozzánk. Sok esetben cikkünk nyomán további segítség érkezik. Idén is így volt: ezúttal két családot emelünk ki.

A törött ablaknak nyoma sincs, már nem húz a hideg, kicserélték. A szekrény sem látott még ennyi ételt, Károlyi Teréziá­nak végre lesz mit főznie. A nagymama 2009-ben a H1N1-járványban veszítette el várandós lányát, unokáját anyai szeretettel és gondoskodással a tragédia óta sajátjaként neveli Győrben. Cikkünk óta sokan bekopogtak hozzájuk.

Károlyi Terézia, állandó ápolásra szoruló férje, Stuka Mihály és a 11 éves kis Zsanett, aki édesanyja nevét örökölte, egy szegényes győr-sárási bérlakást laknak, ahol a Kisalföldben megjelent írást követően egymásnak adták a kilincset a jószívű olvasók. Vittek ruhát, ételt, a postás egyszer pénzzel, egyszer csomaggal érkezett. Jelentkezett egy orvos, aki jelen volt, amikor világra segítették az élet-halál harcot vívó kismama babáját, valamint egy édesanya, aki ugyanazon a napon ünnepli a születésnapját, mint Zsanett, és ez arra indította, hogy pártfogásába vegye és figyelemmel kísérje, hogy cseperedik.

Olvasóink jóakarata felkarolta a félénk kislányt, aki – hála az adományoknak – nemcsak egy meseszép tortát, de egy telefont is kaphatott, ami nagy segítség lesz a tanulásban is. Idén Stukáék otthonából sem hiányzott a karácsonyfa, jutott a Jóakarat hídján keresztül érkezett támogatásból ajándékra, tűzifára, és törlesztik belőle a közüzemi adósságot is.

Megbolydult az élet az ötgyerekes rédei családnál. Megírtuk: öt gyerekkel járnak-kelnek a világban a 34 éves Bihari Nikolett és párja, a 26 éves Varga Dávid. Otthonra vágynak, de már annak is örültek volna, ha karácsonyra villany kerül a házba. A fiatal pár félmillióért vett ingatlant, tetemes tartozással. Ahhoz, hogy vizük, villanyuk legyen, sokat segít olvasóink támogatása. Cikkünk megjelenése után nem győzték fogadni az adományokat. A Hétköznapok Angyalai Alapítvány felhívására jóval százezer forint feletti összeget utaltak a jóakarók. Gede Zsuzsa önkéntes és segítői például kandallót, csempét, tapétát vittek a rédei családhoz.

– Amióta megjelent a cikk a Kisalföldben, bolondokháza van nálunk, persze jó értelemben. Ismeretlenek csengetnek be hozzánk adományokkal, de olyan is megesett, hogy valaki az ajtónk előtt hagyott ajándékot. Kaptunk rengeteg ruhát, tartós élelmiszert, a gyerekek karácsonyra játékot, édességet, gyümölcsöt. A jóakarók bútort is adtak nekünk, kisszekrényt, íróasztalt. Kisebb-nagyobb pénzadományokat kaptunk, ehhez hozzáraktuk a Jóakarat hídján keresztül az olvasóktól kapott kétszázezer forintot és a saját megtakarításunkat, és úgy néz ki, hogy a két ünnep között megvehetjük a házat, amelyikben élünk, félmillió forintért. Egy villanyszerelő segítségével hamarosan teljesülhet a nagy álmunk, és villanyunk lehet. Sokan segítettek nekünk Rédéről, illetve a környékbeli településekről, de volt, aki Győrből vagy éppen Budapestről érkezett – mesélte az édesanya.