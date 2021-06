Oltalom alatt a hegykői petrezselyem

Erőteljesen fűszeres íze és illata a Fertő tó vidékére jellemző hűvös, csapadékos időjárásnak, az ennek következtében elhúzódó tenyészidőnek köszönhetően alakul ki.

A Hegykői petrezselyemgyökér elnevezést az Európai Bizottság uniós oltalomban részesítette. Erőteljesen fűszeres íze és illata a Fertő tó vidékére jellemző hűvös, csapadékos időjárásnak, az ennek következtében elhúzódó tenyészidőnek köszönhetően alakul ki. Az Agrárminisztérium Földrajzi Árujelzők Programjának eredményeként hetvenre emelkedett az uniós oltalom alatt álló magyar agrártermékek száma: 22 élelmiszer, 38 bor és 10 szeszes ital elnevezése védett az EU területén.

A teljes uniós élelmiszer- és italexport több mint 15 százalékát a földrajzi árujelzős termékek értékesítése teszi ki, ezek eladási ára is magasabb a többi készítménynél. Megyénkben az élelmiszerek közül a Fertőd vidéki sárgarépa, a Győr-Moson-Sopron megyei csemegesajt és nemrégiben a Hegykői petrezselyemgyökér kapott földrajzi jelzést. Utóbbi termelése a Fertő tó környékéhez, Hegykőhöz és Fertőhomokhoz kötődik, máshonnan származó petrezselymet nem lehet ilyen néven forgalomba hozni.

A Páratlan minőség titka

– Az itt termő zöldség páratlan minősége a nagyszerű talajnak és a mikroklímának köszönhető – magyarázta a hegykői Som János őstermelő a Fertő-parton termő petrezselyem és sárgarépa titkát.

– Az egykori Pannon-tenger üledéke alakult át ezzé a fantasztikus talajjá. Az északnyugati áramlat lerakta a parton a Fertő homokos, iszapos hordalékát, ami tápanyagokban gazdag, és mindig laza marad. Ettől olyan szép egyenesek a gyökerek, akár méteres hosszúságig is megnőnek. Az Alpokalja mikroklímájának köszönhetően még a legmelegebb nyári hónapokban is megül a pára a földeken és üdén tartja a levélzetet, a talajban pedig a Fertő közelsége miatt biztosított folyamatosan a megfelelő nedvesség.

Gépesítettek, hűtőházat használnak

– Korábban Hegykőn és Fertőhomokon szinte minden háznál foglalkoztak zöldséggel. Megvoltak a saját piacaik, kinek Sopronban, kinek Szombathelyen, Győrben vagy más településen. Mi, gyerekek is kivettük a részünket a munkából, az őszi betakarítás nagy falusi esemény volt. Ma már szinte egy kezemen meg tudom számolni, hogy a két faluban hány termelő van, bár talán most mi egyedül többet takarítunk be, mint annak idején az egész falu. A pályázatoknak köszönhetően szerencsére tudtunk gépesíteni és van hűtőházunk. Örülök, mert a gyerekek továbbviszik azt az örökséget, amit a nagyszüleimmel és a szüleimmel generációkon át felépítettünk. Már jelenleg is a lányom intézi a könyvelést, a pályázatokat és a többi papírmunkát, a fiam pedig ugyanúgy szereti a gépeket, mint én. A munka dandárján természetesen mindenki a földeken van és a gyomlálásból is kiveszi a részét az egész család – tette hozzá Som János.

Több mint száz hektáron termel a család

A családi vállalkozásban tíz-tizenketten dolgoznak állandó jelleggel, szezonban pedig még többen. A rendszerváltást követően vetették meg a mostani méretű családi vállalkozás alapjait. Korábban egy-két hektáron gazdálkodott a család, ma pedig 105 hektárt művelnek vetésforgóban. A terület egyharmadán gyökérzöldség terem, egyharmadán gabona, egyharmada pedig pihen. Így őrzik meg a talaj jó minőségét.

– Több mint húsz éve az egyik legnagyobb hazai áruházláncnak szállítjuk a termékeink kilencven százalékát, ők vetették fel a pályázat ötletét. A földrajzi árujelzők használata mindkettőnknek előnyt jelenthet, mert egyfajta garancia a minőségre. A pályázathoz elkészítettük a szakmai anyagot, ami a termőföldtől az asztalig bemutatta a termék útját és nemrégiben kaptuk meg az értesítést a védjegyről – vette át a szót Som Brigitta, aki azt is elmondta, hogy régen még a nagyszülők portáján történt a csomagolás, 2000-ben viszont pályázati segítséggel sikerült felépíteniük egy új telephelyet a falu határában. Leveszöldséget csomagolnak az áruházlánc részére, amihez a petrezselymet és a sárgarépát ők termelik, a zellert, hagymát, karalábét pedig veszik hozzá. Hogy a nagyságrendet érzékeljük: tavaly 425 tonna petrezselyem és 680 tonna sárgarépa került ki Somék birtokáról.