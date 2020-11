Olcsó, modern kis ékszerdoboz Sopron egyik ódon épületében 20 millióért – fotók

A felújítás óta még nem lakott senki a lakásban.

19,9 millió forintos vételárért bukkantunk a most következő, fiatalos, hangulatos, 43 négyzetméteres lakásra. További lehetőségek is rejlenek a belső kialakításban, de már most is élhető, azonnal költözhető a soproni szépség. Ön hozzányúlna valamihez?

“Belvároshoz közeli, tégla építésű, világos, hangulatos lakás, melybe könnyű beleszeretni. A 12 lakásos, műemlék jellegű csendes társasház, rendezett udvarral rendelkezik, és nem csak egy új lakással, hanem kedves, segítőkész szomszédokkal (talán ez az egyik legfontosabb) is gazdagabb lesz az új tulajdonos! Ami pedig a belsőt illeti, itt minden adott egy kényelmes élethez:

– saját, zárható pince a felesleges holmiknak

– tágas terek, legyen szó a nappaliról vagy akár a fürdőszobáról,

– rengeteg fény, a hatalmas utcai ablakoknak köszönhetően,

– termosztáttal állítható radiátoros fűtés, a kényelmes és meleg otthonért

– indukciós főzőlap a komfortos főzésért

– és megannyi elengedhetetlen „apróság”, az új csaptelepektől a teljesen friss festésig.

A felújítás óta itt még nem lakott senki!”

