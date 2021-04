Nyitott birtokkal várják a kertészkedni vágyókat Győrújfalun

Az akció egészen ősz végéig tart, mindenki annyi időt tölthet el amennyit csak szeretne.

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

A bezártságot nehéz elviselni hosszú távon, a panelban lakóknak saját kert híján pedig a természet közelségéről is le kell mondaniuk. Pedig a kertészkedésnek köztudottan stresszoldó hatása van, átsegíthet a mostanihoz hasonló nehezebb időszakokon. Többek között ezért is hirdette meg idén újra a győrújfalui Sudár-birtok Nyitott birtok elnevezésű akcióját.

– A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőséget biztosítunk a Sudár birtokon az aktív kikapcsolódásra, aki szeretne, részt vehet az éppen zajló munkákban. Néhány hete érkeztek az első látogatók, akik a Nyitott birtok felhívásunk keretein belül egy frissítő délelőttöt töltöttek el nálunk – mondta Sudárné Boros Erzsébet (Zsóka), a birtok tulajdonosa. Ottjártunkkor is jó hangulatban, hamar teltek a percek, ebédidőre be is fejezte a család a kiválasztott feladatokat. A délelőtt lezárásaként jutalmul mindenki válogathatott a termékek közül.

– A családdal közösen elkezdtük a rovarbarát kertünk kialakítását. A biodiverzitás fenntartása és támogatása érdekében a kert egy részébe olyan egynyári növényeket ültetünk amelyek idevonzzák a beporzó rovarokat és a lepkéket. Az újrahasznosítás jegyében pedig bontott téglából készült el a szegély és a kertrészletek között út – folytatta a birtok tulajdonosa. – Friss levegő, a természet közelsége, csend, és csak ők – ez az ami a városiakat ide vonzza – tette hozzá.

Lehet hobbi kertész, vagy teljesen kezdő, kicsi vagy nagy

Zsóka, a birtok tulajdonosa és Morvai Zoltán értékesítő is segít, tanácsot ad minden munkafolyamatban.

– A cél az is hogy közösen beszélgessünk, megosszuk a gondolatainkat és a kerti tennivalókat. A gyerekek talán a leglelkesebbek, imádnak gereblyézni, a földdel bánni, magokat ültetni és öntözni. Élvezik, hogy ők is tevékenyen részt vehetnek a feladatokban. Ez bennük is fejleszti az elköteleződést és elhivatottságot, és nagy öröm tud lenni, ha az általuk nevelgetett növényke termőre fordul. Mert sosem lehet elég korán kezdeni – emelte ki Zsóka. – Ráadásul, amit itt látnak, azt könnyebben átviszik majd a saját életükbe is, így nekik a konyhakert kialakítása teljesen természetes elfoglaltság lesz mire önálló életet kezdenek – mondta.

Aki tavasszal a birtokra látogat főként a veteményezésben veheti ki a részét, terepelőkészítés is folyik a későbbi palántázáshoz. Április közepétől pedig már az első aratásban is segíthetnek a vendégek. Rozmaring, kakukkfű, citromfű – az első gyógynövények amiket már maguk szüretelhetnek.

– Rengeteget kérdeznek, volt akit már egy kicsit sikerült is megfertőznöm a kertészkedéssel. Mivel a legtöbben Győrből jönnek és nincs saját kertjük, olyan praktikákra kíváncsiak amit akár egy balkonládában is könnyedén megoldhatnak. A balkontermesztésnek nagy jövője van, egyre többen vállalkoznak rá, ha csak egy méteren is de legyen növény a környezetükben. Nyilván egy téli befőzésre való alapanyagot nem lehet balkonládában termeszteni, de arra jó, hogy legyen otthon néhány friss fűszernövény, vagy apró balkonparadicsom – emelte ki a birtok tulajdonosa.

– Győrben, családi házas övezetben lakunk, de csak kisebb játszó kert van kialakítva a gyerekeknek. Már néhány hete otthon vagyunk, ránk fért, hogy ebben a jó időben kiszabaduljunk a négy fal közül. Pont kapóra jött a Sudár birtok Nyitott birtok akciója, ahol a gyerekekkel együtt tanulhatunk és élményt szerezhetünk a természetben – fejtette ki Kojnok Adrienn, aki édesanyjával és két gyermekével látogatott el Győrújfalura.

– Nagyon jól éreztük magunkat, minden kérdésemre választ kaptam Zsókától. Nem is tudnék, olyan részt kiemelni a feladatok közül ami a kedvencem volt- mondta lapunknak Mező Luca Hanna. -Először megtisztítottuk a területet a gazoktól, majd az eperpalántákat ültettük. Az ágyást téglákkal kerítettük körbe. Egy másik kertrészbe különböző virágmagokat vetettünk, melyekből ha minden jól megy gyönyörű pillangó-, körömvirág, sarkantyúka, és mályvarózsa nő majd – sorolta Luca.

– Az akció egészen ősz végéig tart, mindenki annyi időt tölthet el amennyit csak szeretne. Aki reggel érkezik általában délig biztos marad, még ha a terv csak egy óra is volt, úgy belemerülnek a munkába. A weboldalunkon és telefonon is előre lehet időpontot egyeztetni, hogy garantáltan egyedül legyenek a látogatók a birtokon – zárta Zsóka.