Nyárra forgalomba állíthatja a MÁV a felújított fekvőhelyes- és hálókocsikat

A MÁV-START az utazási igényeknek megfelelően fejleszti a nemzetközi éjszakai szolgáltatásait, új célpontokra állítanak forgalomba járatokat. Ehhez felújított, korszerű, légkondicionált, háló- és fekvőhelyes kocsikra van szükség. Az új kocsik a tervek szerint nyáron tengerparti célpontokra, később az Erdélybe tartó Corona éjszakai vonaton és a V4 országokba közlekednek majd.

A járműparkot részben külföldi használt kocsik, részben pedig a meglévő kocsik korszerűsítésével biztosítják. Június elsejétől napi öt vonatban pedig a saját gyártású, nemzetközi forgalomra is alkalmas IC+ kocsikkal is utazhatnak Budapest és Bécs között.

2020-ban egy szlovákiai cégtől 22 használt, légkondicionált fekvőhelyes- és hálókocsit vásárolt a MÁV-START a nemzetközi szolgáltatásbővítés és minőség javítása céljából. Az első négy kocsi már elkészült a Dunakeszi Járműjavítóban. Ennek köszönhetően fokozatosan új vonatok indulhatnak, és bővülhet a meglévő járatok kapacitása is. A közel 3 milliárd forint értékű fejlesztést a vasúttársaság saját forrásból finanszírozta. A kocsik tavaly év végéig érkeztek meg, megkapják a MÁV-START flottájával megegyező arculatot, majd javításon, karbantartáson vesznek részt. A belső térben olyan átalakításokat is elvégeztek, amelyekkel lehetővé válik a háló- és fekvőhelyes kocsikon a széles választékú büfékínálat biztosítása, valamint a jegyárban foglalt szolgáltatásokhoz – például az ágyban felszolgált reggelihez – szükséges alap- és segédanyagok megfelelő tárolása.

A légkondicionált, háló- és fekvőhelyes kocsik engedélyezett sebessége 200 km/h, a fékberendezés csendes futást biztosító tárcsás kivitelű. A zárt rendszerű mellékhelyiségekkel rendelkező kocsikban az utasigényekhez rugalmasan alakítható fülkék vannak, az ágyak száma a fülkén belül tetszőlegesen megválasztható. Egyes kocsik – a széles ajtóknak és folyosóknak, a tágas fülkének köszönhetően – a kerekesszékkel közlekedők számára is igénybe vehetők. Az új kocsik beszerzésén kívül, a MÁV-START az Utasellátó megújítását célzó átfogó programjának keretében, a meglévő 15 légkondicionált háló- illetve fekvőhelyes kocsit is korszerűsíti.

A környezettudatosság erősödése, a környezeti szempontokat is mérlegelő közlekedési módválasztás egész Európában és hazánkban is tetten érhető tendencia. A folyamatosan növekvő kereslet kiszolgálása és az utasok kényelmes utazási körülményeinek megteremtése érdekében döntött a vasúttársaság járműparkja minőségi bővítése mellett. A járványügyi helyzet miatt a nemzetközi forgalomban közlekedő fekvőhelyes és hálókocsik egyelőre nem közlekednek, várhatóan a nyár folyamán indul újra ez a szolgáltatás. Az új kocsik a tervek szerint nyáron tengerparti célpontokra, később az Erdélybe tartó Corona éjszakai vonaton és a V4 országokba közlekednek majd. Az éjszakai vasúti utazások iránti kereslet stabilan növekszik, annak köszönhetően, hogy a járatok praktikus és környezetkímélő utazási lehetőségeket kínálnak például Zürichbe vagy Berlinbe is. A vonatok a városok központi pályaudvaraira érkeznek reggeli időben, egy alvással töltött éjszakai utazás után, ezáltal a szállodai költség is megspórolható.

A Báthory és Hungária EuroCity járatok után, a bécsi EuroCity vonatokban is újraindul a nemzetközi célra gyártott többcélú teres IC+ kocsik közlekedése. Naponta összesen 5 vonatpárban közlekednek IC+ kocsik Budapest és Bécs között a Hortobágy, Lehár, Csárdás, Semmelweis, Liszt Ferenc EuroCity járatokban. A Hortobágy EuroCity vonat Záhonyból közlekedik, Kelet-Magyarország felől közvetlen kapcsolatot nyújt Bécsbe. Budapest és Bécs között korábban csak a RailJet vonatokon volt lehetséges a kerékpárok szállítása és a mozgáskorlátozottak számára az utazás. A MÁV-START saját gyártásában készülő IC+ kocsik beállásával ezen szolgáltatások már a vonatok nagy részén elérhetővé válnak. A fejlesztés a belföldi utasok számára is előnyös, mivel az új szolgáltatások a belföldi szakaszon, Budapest és Győr között is elérhetőek.