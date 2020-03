Nyári időszámítás – Vasárnap egy órával előretoljuk a mutatókat

Megszenvedjük a tavaszi óra­átállítást, az elveszített egy óra hiányát napokig dolgozza fel a szervezetünk, s bizony nem mindig sikerrel.

Ezekben a napokban, amikor mindenkitől távolságot tartva otthonunkba kényszerültünk, leginkább kevés természetes és sok mesterséges megvilágításban élve életünket, különösen fontos, hogy betartsuk a szervezetünk által kívánt normális ritmust, szól a Nemzetközi Biológiai Ritmus Társaság (SRBR) frissen kiadott közleménye. A társaság felhívja a figyelmet, hogy a járvány hatására legtöbbünknek drasztikusan megváltozhatott a napi ütemterve, megzavarva az alvásunkat. Ez pedig káros lehet az egészségünkre és a jólétünkre.

Becsapott szervezet

Káldi Krisztina, a Semmelweis Egyetem Kronofiziológia Munkacsoportjának vezetője lapunknak elmondta, hogy bár az emberek többsége szeret később kelni és tovább fent maradni, érdemes tudni, hogy a nyári időszámításra való átálláskor az esti világos időszak megnyújtása érdekében biológiai óránkat becsapjuk, és egy órával későbbre állítjuk. Ennek megfelelően később leszünk álmosak, természetes alvási periódusunk is későbbre tolódik. Ez a „ritmuszavar” hosszú távon egészségkárosító, és megnöveli például a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség vagy a depresszió kialakulásának kockázatát.

Eltűnt előnyök

A nyári és téli időszámítást korábban azzal az indokkal vezették be, hogy energiatakarékossági szempontból jobb, ha a munkaidő időszaka alatt, vagyis reggel 8 és este 7 óra között minél tovább van világos. Mára azonban több ok miatt is egész évben nagyjából egységes az áramfogyasztás. Az elmúlt évben hazánkban a nyári csúcs a június 27-i 6633 megawatt volt, míg a történelmi rekord egy rendkívüli hideg napon a január 23-i 6926 megawatt.