Nyaralás négylábú kis kedvencünkkel

Napjainkban sok ember családjában él négylábú kedvenc, mint cica, vagy kutya. Nagy dilemma lehet ezeknél a családoknál, hogy mi is legyen a kis kedvencükkel, amíg ők nyaralnak. Szerencsére, manapság egyre több az állatbarát hotel és nyaralóhely, így nem is kérdés ezeknél a családoknál, hogy vigyék a kutyát is nyaralni vagy inkább bízzák arra a néhány napra, más gondjaira. Sok oka van annak, hogy magunkkal vigyük a négylábú családtagot is a nyaralásra. És most már az sem jelent problémát, hogy miben is szállítsuk a kedvencünket, amikor egy hosszabb nyaralást tervezünk. Mutatjuk is, hogy miért érdemes magunkkal vinni a kutyusunkat a nyaralásra és milyen eszköz áll rendelkezésünkre, amely jelentősen megkönnyíti a kutyával történő utazást, nyaralást. 4 ok, hogy miért vigyük magunkkal a kutyánkat a nyaralásra.

A nyaralás egy stresszoldó tevékenység, de csak abban az esetben, ha nem kell az itthon maradt személy, vagy akár négylábú családtag miatt idegeskedni. Márpedig, ha másra bízzuk a kutyánkat, míg mi nyaralunk, óhatatlanul is nyugtalankodni fogunk és bizony a kutya sem lesz jókedvű egy idegen környezetben. A kutyáknak is jár a szabadság. Ez furán hangzik, de ha lakásban élünk és a kutyával is csak addig tartózkodunk szabad levegőn, míg megsétáltatjuk, akkor elmondhatjuk, hogy nem elégítjük ki maximálisan a kutyánk igényeit. A nyaraláson viszont kedvére futkározhat a kis kedvencünk, illetve, ha tóparton nyaralunk, még vízi élményeket is szerezhet a négylábú családtag. A kutyát nevelő, gondozó emberek gyakran botlanak bele olyan emberekbe, akiknél szintén családtag egy kutya. A közös pont, azaz a kutyatartás, összehozhat embereket és akár még szoros barátságok is kialakulhatnak és szerelmek is szövődhetnek. Azok az emberek, akik kutyát tartanak és magukkal szeretik vinni a kis kedvencüket mindenhová, új helyeket és élményeket tapasztalhatnak meg, hiszen ma már nagyon sok szolgáltató nyitott a kutyavendégekre is, azaz sok étterem, fagyizó, strand létesül kutyás családok számára. Kutyahordozók és táskák a kutyusok könnyebb szállítására Vannak bizonyos helyzetek, amikor a kutyának az a legjobb, ha egy hordozóban, egy erre a célra kialakított kutyahordozó táskában szállítjuk. Nem olyan egyszerű a választás, hiszen sok minden befolyásolja, hogy végül melyik hordozóeszköz mellett döntünk. Kutyahordozót mindig a kutyusunk mérete alapján válasszunk, hiszen neki sem kényelmes, ha egy túl nagy vagy éppen túlságosan szűk helyen kell lennie. A kutyahordozó táska mindig legyen egy kicsit nagyobb, mint a kutya, hiszen bele kell kalkulálnunk, hogy az eb nyújtózkodik és le is pihenhet az adott hordozóban. Elemi tehát, hogy maximálisan komfortosan érezze magát, a kutyahordozó táskában. A kutyahordozó kiválasztásánál, a táska stílusa is meghatározó lehet. Ma már nagyon sokféle, trendi kutyahordozó táska közül válogathatunk, akár szín, akár kialakítás tekintetében. Első helyen azonban mindenképpen a komfort szerepeljen, hiszen a kutyánk kényelme az első, míg a táska külleme csak másodlagos szerepet tölt be.