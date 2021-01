Női dzsekik, amelyek erőfeszítés nélkül fokozzák a megjelenést

A kabátok, legyen szó női, avagy férfikabátokról, régebben csakis funkciót töltöttek be, azaz az volt a céljuk, hogy meleget adjanak és megvédjék a viselőjét a viszontagságos, hideg időjárástól. A kabát lehet vékony, vastag, bélelt, szövet, de lehet kifejezetten a szélsőséges időjáráshoz készült darab is. A női kabátok valóban fokozzák a megjelenést, ez teljesen független az évszaktól, de a stílus, a fazon, a szín és a kabát anyaga nagyon is meghatározza a megjelenésünket.

A jó megjelenés, a kabát és az időjárás

Az őszi és a tavaszi hónapokban a nők is előszeretettel viselnek átmeneti kabátot, nyáron pedig a vékonyabb anyagú farmerkabátok kerülnek előtérbe. Egy lenge, mintás kabát még egy egyszerű, hétköznapi viseletet is elegánssá varázsol. A sportosabb nők pedig a sportosabb kabátokkal, például a bomber dzsekivel teszik a megjelenésüket vonzóvá. Ma már nemcsak katonai színekben, hanem ezerféle változatban is megtalálhatók ezek a dzsekik a piacon.

A Bolf kínálatában nagyon sokféle stílust képviselő tavaszi és őszi, azaz átmeneti dzsekit találhatnak a hölgyek. Az egyik közkedvelt modell a Bolf AB054 grafitszínű dzseki. A kapucnis steppelt dzseki cipzárazható zárral és levehető kapucnival rendelkezik. Két külső és két belső zsebbel van ellátva, a zárak és a bélés színe kontrasztos. Ez a dzseki egy álomfazon divatos stilizációkhoz egy kis sportos beütéssel. Ideális lezser viselet farmerral és toppal.

Télen és a hideg őszi napokon előszeretettel bújunk mi, nők melegebb kabátba. A parka és a softshell kabátok hódítanak idén. A softshell anyagból készült kabátok elsősorban a szabadtéri tevékenységekhez viselhetők, de hétköznapi viseletként is megállják a helyüket. A kabát anyaga szél- és vízálló. Nagyon jó hőszigetelő is, hiszen több réteg összeragasztásával készül. A softshell kabát karcsúsított, azaz nagyon jól kiadja az alakot, már emiatt is fantasztikusan fokozza a megjelenést.

A Bolf 9055-ös modellje többféle színben is kapható. Nemcsak az alakot emeli ki, de nagyon kényelmes is. A kapucnis, cipzárazható zsebekkel ellátott kabát állítható ujjakkal rendelkezik. Mindennapi és sportos stilizációkban is megállja a helyét.

A parka egy kimondottan téli kabát, nagyon kedvelt a hölgyek körében, hiszen rendkívül divatos. A nők azért is szeretik nagyon, mivel minden stílusba beilleszthető viselet, legyen szó sportos vagy elegáns megjelenésről. Az elegáns megjelenést nemcsak a hosszú fazon biztosítja, hanem a szőrmés kapucni is. A parka népszerűségét az is növeli, hogy ezernyi színben kapható. A Bolf webáruházban találunk fehér, barna, fekete, piros, lila, gránátkék, multikolor, neon, kék, narancssárga, rózsaszín, zöld, szürke és sárga téli parka kabátokat is.

A jó megjelenés és a kabát színe

A nők szeretik, ha a kedvenc ruhadarabjuk több színben is kapható, hiszen a változatos öltözködést a színek kavalkádja teszi igazán lehetővé. Télikabátok közül nagy népszerűségnek örvendenek a sí- és snowboard kabátok, amelyek szintén széles színskálán – fehér, barna, fekete, piros, lila, gránátkék, multikolor, neon, kék, narancssárga, rózsaszín, zöld, szürke és sárga – mozognak. A Bolf KSW4005 merész színű, azaz gránátkék átmeneti sportdzsekije is nagyon népszerű, nemcsak a színe miatt, hanem azért is, mert dekoratív berakásokkal készült és nagyszerűen feldobja a hétköznapi megjelenést, akár városi kiruccanást, akár csak egy kis sétát tervezünk.

