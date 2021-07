Nohab és Ikarus – Retró vonatok és nosztalgiabuszok indulnak a Balaton északi partján

A hétvégén retró szerelvényekkel is lehet utazni az észak-balatoni vonalon. A mozdonyok és a kocsik a régi idők nosztalgikus hangulatát idézik meg.

Ezt ne hagyja ki! Kicsinyes bosszú: Karácsony nem engedélyezi a Lánchíd fényfestését

Július 10–11-én, majd augusztus 7–8-án a Balaton északi partján a lehető legtöbb vonaton retró mozdonyok és kocsik állnak forgalomba, bemutatva a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek jellemző szerelvényeit. A MÁV-START és a MÁV Rail Tours retró flottáján kívül idén a MÁV-HÉV és a Volánbusz járművei is megjelennek a nosztalgia hétvégén.

Úton a dupla zöld Púpos

A Tekergő expresszvonatok a ’70-es évek expresszvonatainak hangulatát felidézve a korabeli megjelenésű, vékonycsíkos Rába kocsikból álló szerelvény élén szombaton egy Nohab mozdony, vasárnap dupla zöld Púpos lesz látható Balatonfüred és Tapolca között.

A Nyíregyháza és Zánka-Erzsébettábor között közlekedő Tekergő expressz vontatásáról – szintén Balatonfüredtől – a MÁV-HÉV gondoskodik, a dupla Bobó dízelmozdonyával. A héves bobó mozdony tehervonatokat továbbít, ezért megjelenésük a Balaton partján igazi kuriózum.

Klasszikus magyaros ételek az étlapon

Az idei szezontól Balatonfüred és Tapolca között kétóránként közlekedő Kék Hullám InterCity-k között – óránkénti váltásban – szintén kétóránként személyvonatok is szállítják az utasokat, melyek ezen a hétvégén teljeskörűen retró szerelvényből állnak. A személyvonatok élén Nohab és Szergej mozdonyok lesznek, a szerelvény pedig korabeli Bhv és By típusú személykocsikból áll. Forgalomba áll egy retró festésű Bz motorvonat is.

A Kék Hullám IC vonatok élén Balatonfüred és Tapolca között ezeken a hétvégéken Nohab, Szergej, illetve classic Csörgő mozdonyokkal is lehet találkozni. Egyes Kék Hullám InterCity vonatokban az Utasellátó retró étkezőkocsija, a WRmz 101-es CAF gyártású kocsi közlekedik. Ez az utolsó eredeti külső-belső arculat szerinti EuroCity étkezőkocsi, utasterének jellegzetes bordó-narancssárga-arany színvilága a 90-es években egész Európában egyedinek és különlegesnek számított, megjelenése messze megelőzte korát. Az étlapon megtalálhatók a klasszikus magyaros ételek, mint például babgulyás, paprikáscsirke, sertésborda vagy marhapörkölt, de emellett olyan különlegesség is, mint a bélszínjava. Az itallapon is bő a választék: badacsonyi, villányi, tokaji és egri borok, pezsgők közül választhatnak, de a vonatokon ritkán kapható párlatokat és likőröket is felszolgálják.

30 éves évforduló

A Vízipók InterRégió vonatokban a hazai InterCity közlekedés 30 éves évfordulójára emlékezve ismét forgalomba áll a Balaton északi partján az egykor ott is közlekedő klasszikus InterCity szerelvény komfort, illetve Bko kocsikkal. A komfortkocsik menetirány szerint vagy akár a Balaton felé forgatható kényelmes, mélyen hátradönthető ülésekkel rendelkeznek, amelyekért most ezeken a járatokon felárat sem kell fizetni, a standard 2. osztályú menetjegyek érvényesek. Aki inkább a fülkés kocsikat részesíti előnyben, az klasszikus faburkolatokkal és bordó szövet kárpittal rendelkező, lehúzható ablakos, egykori 1. generációs IC kocsit is választhat.

Nosztalgia autóbuszos programok

Újdonság, hogy a júliusi retró hétvégéhez idén a Volánbusz is csatlakozik különleges nosztalgia Ikarus autóbuszokkal.

Balatonfüred–Tihanyi-félsziget

Balatonfüredről indulva nosztalgiabuszos körút során fedezhetik fel a Tihanyi-félsziget csodáit. Ezek a járatok egy rövid megálló erejéig a Belső-tó partján is megpihennek, ahol lehetőség lesz fotózásra, vagy egy kis harapnivaló, frissítő vásárlására. Az Ikarus autóbuszokra menetjegyek egységesen 1900 forintért válthatók, melyeket elővételben a Volánbusz weboldalán, illetve a készlet erejéig az autóbusz-vezetőnél lehet megvásárolni.

Az autóbuszok indulási idejét úgy alakították, hogy a Budapest felől érkező Vízipók InterRégió vonatokról is kényelmesen át lehessen szállni, a Balatonfüredre való visszaérkezés után nem sokkal pedig Kék Hullám IC-vel tudják folytatni útjukat Tapolca felé.

Tapolca–Szigliget

A Tekergő expresszvonathoz csatlakozva, Tapolcáról indulva, nosztalgiabuszos körút során járhatják be a Balaton-felvidéki tanúhegyek környékét, érintve többek között Hegymagast, Szigligetet és Nemesgulácsot. Szigligeten egy rövid pihenő alatt lehetőség lesz a buszok fotózására is. Az Ikarus autóbuszokra menetjegyek egységesen 1900 forintért válthatók, melyeket elővételben a Volánbusz weboldalán, illetve a készlet erejéig az autóbusz-vezetőnél lehet megvásárolni.

Badacsonytomaj–Salföldi Major

Badacsonytomaj vasútállomásról ingajáratok indulnak Ikarus nosztalgia autóbusszal a Salföldi Majorba, ahol egy major életébe nyerhetnek bepillantást a látogatók. Állatsimogató, fűszer- és gyógynövénykert, interaktív táblák, sétakocsikázás szolgálja az itt töltött idő szórakoztató eltöltését. A járatokra 1200 forintért kaphatók retúr menetjegyek, elővételben online, illetve készlet erejéig az autóbusz-vezetőnél. Az autóbuszjegy ára a majorba történő belépés árát nem tartalmazza.

Az autóbuszok menetrendjét úgy állították össze, hogy csatlakozást biztosítsanak a Tekergő expresszvonathoz vagy valamelyik retró személyvonathoz.

Káli-medence és Hegyestű

A Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred felől Tekergő expresszvonattal érkező utasok számára átszállási lehetőséget biztosít a Volánbusz a Káli-medence varázslatos vidékét és a Hegyestűt bejáró Ikarus autóbuszra, amelyre 1900 forintért kaphatók menetjegyek elővételben online, illetve a készlet erejéig az autóbusz-vezetőnél. A menetjegy ára a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyre való belépési díjat nem tartalmazza.

Az autóbuszokra át lehet szállni, ezért a délelőtti járat Zánka-Köveskálról, a délutáni Balatonakali-Dörgicséről indul.

A részletekről, a menetrendről ide kattintva tájékozódhatnak.

Figyeljünk az óvintézkedésekre

A kiadott kormányrendelet értelmében a MÁV-Volán-csoport közlekedési járművein, illetve a nyitott és zárt állomásokon, megállóhelyeken már nem kötelező maszkot viselni. A maszkhasználat senki számára nem tiltott a továbbiakban sem, ezután is igény szerint hordható bárhol.

A vonaton lévő étkezőkocsikban nem szükséges a védettsági igazolvány felmutatása.

A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és a személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket.