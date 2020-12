Négyszáz év után látható lesz a Jézus születését jövendölő bolygóegyüttállás

Napról napra egyre közelebb kerül egymáshoz a Jupiter és a Szaturnusz.

Közel 400 évet kellett várnunk, de most újra láthatjuk azt a bolygóegyüttállást, amely a bibliai időkben Jézus születését adta hírül. A csillagos égbolt szerelmesei már nagyon várják ezt a különleges égi tüneményt. Jova István károlyházi csillagfotós bízik benne, hogy tiszta lesz az égbolt és meg tudja örökíteni a betlehemi csillagot. Érdemes most megnézni, legközelebb 2080-ban kerülhet rá sor…

Aki tudja, hogy mit kell nézni, már most is megfigyelheti a két bolygó mozgását. Utoljára 1623-ban ragyogott fel az égi tünemény, és egészen 2080-ig kell várni, hogy megismétlődjön a Földről szabad szemmel látható együttállás.

– A Jupiter 12 év alatt kerüli meg a Napot, a Szaturnusz 30 év alatt, és 20 évente kerülnek pályájukon megfelelő közelségbe. Három planéta együttes pozíciója szükséges, ezért van az, hogy a Földről nézve ez a jelenség ilyen ritka – mondta a Kisalföldnek Jova István károlyházi csillagfotós, aki a közösségi médiában, „Csillagfotózás telefonnal” nevű csoportjában gyakorlati tanácsokat ad azoknak, akik egyszerű eszközökkel szeretnék megörökíteni a csillagos égboltot.

Az együttállás december 21-én 16.30 órakor már látható lesz a délnyugati égbolton.

– Egyetlen nagy, fényes csillagnak fogjuk látni a két bolygót, szabad szemmel nem is tudjuk különválasztani. Magyarországról a legkisebb távolság sajnos nem lesz látható, mert 18.15 perckor már a horizont alatt lesz. Nagyon bízom benne, hogy addig viszont tiszta égboltot is kapunk a különleges alkalomra – mondja István.

A mai kor tudósai megállapították, hogy Jézus Krisztus születése előtt is ugyanilyen együttállás tanúi voltak a napkeleti bölcsek. S hogy miért tulajdonítottak ekkora jelenséget a fénylő csillagnak, arra egészen egyszerű a magyarázat. A Jupiter, amely királyra, uralkodóra utal az asztrológiában, valamint a Szaturnusz, mint a zsidóság bolygójának együttállása a Halak csillagképben a születés jelképe, arra az értelmezésre juttatta a bölcseket, hogy a zsidóknak királya születik.

– Ez lehetett az égen a betlehemi csillag, amit most mi is láthatunk a saját szemünkkel. Külön nagy élmény lesz, mivel karácsony előtt és ráadásul épp a téli napfordulókor kapunk mi is egy betlehemi csillagot – mondja Jova István, aki már most is „edz” a nagy napra.

– Ha minden adott lesz az észleléshez, elsősorban a két szememet fogom használni és azon leszek, hogy megéljem a pillanatot, mert 2080-ig erre nem lesz több lehetőségem. Csillagásztávcsőt is viszek majd, amivel együtt láthatom a Jupitert és holdjait, valamint a Szaturnuszt.