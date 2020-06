Nagyvárosi kutyák pórázon – fotók

Több mint 2 millió kutya él Magyarországon. A házi kedvencekre vonatkozó tudatosság szerencsére egyre nő, de még mindig sokszor találkozhatunk a pórázt rángató, ugató vagy éppen szófogadatlan ebekkel.

Egy nem megfelelően szocializált és nevelt kedvenc nagyon megnehezítheti egy család életét. Pedig kutyusunk tanítása ugyanúgy a mi felelősségünk, mint gyermekeink oktatása. Sőt minél hamarabb kezdjük el annál teljesebb és boldogabb a közösen eltöltött idő.

– Miután minden oltást megkapott, tehát már három és fél hónapos kórtól, lehet és érdemes is foglalkozni, kutyaiskolába vinni kedvencünket, de az egészen idős kutyákat is lehet még tanítani – mondta el Smeringa Robi a Wolf kutyaiskola vezetője. – Véleményem szerint a viselkedés problémák 80 százaléka megoldható lenne elegendő mozgással és szellemi lekötéssel. Itt fontos megjegyezni, hogy az „elég mozgás” a kutya igényeire vonatkozik és nem a gazdiéra.

Smeringa Robi azt is kiemelte, hogy a haladó csoportjuk nem véletlenül a Dunakapu téren és a városban gyakorol.

– Itt gyerekek kiabálnak, gördeszkások és biciklisek közlekednek és más kutyák is sétálnak erre. Ez azért nagyon jó, mert így a kutya sokféle ingerrel találkozhat, így mikor a gazdájával együtt sétálnak már nem lesz számára félelmetes a helyzet. Nagyon sok olyan kutya van, amit kicsiként mindentől féltett a gazdájuk emiatt nagyobb korukba szinte minden külső ingert fenyegetőnek élnek meg. Az óráinkon mi az ilyen helyzeteket nem elkerüljük, hanem a kutyának és a gazdának is megtanítjuk, hogyan kezelje azokat.

Szerencsére már a tudatosság már sokkal nagyobb, de Smeringa Robi mindenkit óvatosságra int az interneten fellelhető tippekkel kapcsolatba, mert mint mondta „ az interneten minden le van írva és mindennek az ellenkezője is”.

Szintén problémát jelenthet egy kutya nevelésében, ha a gazda nem kutyaként, hanem gyerek vagy társpótlékként kezeli az állatot. Ez azért nem előnyös, mert az állatok igényei nem azonosak az emberével.

– Szeretet nélkül nem lehet kutyát nevelni, csak szeretettel pedig nem szabad – mosolygott Robi. – A kutyák kapcsolataiban mindig van vezető és követő. Ha az ember nem vállalja fel a vezető szerepét, akkor a kutya teszi ezt meg és a maga kommunikációs módszereivel, morgással, ugatással fogja a tudtunkra adni akaratát.

Az ebek tanításánál mindig fontos szem előtt tartani, hogy ők nem beszélnek magyarul! Amikor azt mondjuk nekik hogy „ül” az számukra olyan, mintha nekünk szerbül mondanának valamit. Ezért fontos, hogy türelmesek legyünk és pozitív megerősítések útján érjük el, hogy a kutya rájöjjön, hogy milyen viselkedés rejlik a parancsszó mögött.

A Wolf kutyaiskola két tanuló gazdiját is megkérdeztük tapasztalataikról.

Börzsei Levente és családja már 13 éve tart kutyát, most Borisz nevű fiatal golden retriverjével jár iskolába.

– Az első kutyánkat annak idején kicsit későn szocializáltuk ezért más kutyákkal nehezen jött ki. Borisszal már kutyaoviba is jártunk és így most egyszerű mozogni vele. Szinte bárhová elvihetjük.

Herkner Veronika Lana nevű német juhász kölyök kutyájával vett részt az oktatáson.

– Nekünk több kutyánk is van és mindegyiküket aktívan hetente többször is járunk. Ezentúl nagyon szeretnünk különböző kutyás programokon kirándulásokon is részt venni velük. Természetesen ehhez az kell, hogy más emberek és állatok társaságában is tudjanak viselkedni.