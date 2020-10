Nagyot futott Szöszi és Lexa – a győri kutyákat kónyi trénerük készítette fel a versenyre – fotók

Balszerencsés időszakon van túl a kónyi Baranyai-agárkennel. Több kutyájuk is megsérült az elmúlt hónapokban, ezért a versenyeken sem álltak rajthoz. Baranyai Ádám azonban trénerként két agarat is felvezetett a hétvégi Európa Derbyn.

A hétvégén rendezték meg a budapesti Kincsem Parkban az évad legjelentősebb agárversenyét, az Európa Derbyt. A megmérettetésen jól szerepeltek a megyénkbeli agarak, Lexa és Szöszi. Mindketten a második helyen értek célba. A kutyák győri „illetőségűek”, gazdájuk Nemes Tibor. Trénerük kónyi, Baranyai Ádám, aki saját jószágaival is komoly eredményeket ért már el korábban. A fővárosi Kincsem Parkban idén januárban adták át az új Nemzeti Agárstadiont.

Hatból négy kutya sérült meg

– Nagyon vártuk és örülünk neki, hogy a létesítményt birtokba vehettük – fogalmazott a Kisalföldnek Baranyai Ádám. – Év elején nagyon jól kezdtünk és négy versenyből hármat meg is nyertünk, illetve egy második helyet szereztünk. Ezután azonban balszerencse-sorozat ért el bennünket, több sérülés is akadályozta a versenyzést: izomszakadás, lábujjtörés, húzódás. A hatból négy kutyánk kiesett nyár közepére. Az év eleji formához tulajdonképpen most tértünk vissza, igaz, a legjobbkor, hiszen az Európa Derby tényleg a legjelentősebb hazai programunk.

Baranyai Ádám elmondta: pénteken tartották az előfutamokat, vasárnap pedig a döntőket. Nemes Tibor két agarát nevezték, Lexát és Szöszit, akik tovább is jutottak a vasárnapi fináléba. – Egyik kutyus sem favoritként állt rajthoz, hiszen mindkettőjük egyedüli szukaként, nagyon jó, nagyon gyors kutyákkal került össze. Lexa a 280 méteres futamban lett második. Szöszi pedig a 480 méteres derbin nagyon jól futott és óriási küzdelemben öt századmásodperccel lemaradva az első helyezettől ért célba, másodikként. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen ismerve az adottságokat és a lehetőségeket kiváló, de reális eredmény született. Olyan agarak verték meg őket, akik mögött másodiknak lenni is dicsőség. Év végéig folyamatosan lesznek versenyek a Kincsem Parkban, melyeken mi is ott leszünk – jegyezte meg Baranyai Ádám.

Storm nyugdíjas lett

Saját kedvenceiről, akikkel két évvel ezelőtt mindent megnyert, amit csak lehetett, Ádám elmondta: Picike szenvedett lábujjtörést. Bízik benne, hogy az utolsó versenyeken rajthoz állhat. A másik „sikeragár”, Storm időközben elkerült a Baranyai-kenneltől. „Tulajdonképpen kiöregedett a futamokból. Egy szerető családhoz került, ahol nagyon jó dolga van és igazi kedvenc lett” – tette hozzá Baranyai Ádám.