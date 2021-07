Műanyagmentes július – Apró lépések és egy kis tervezés óriási tettekre képes

Július a műanyagmentesség hónapja. A zero waste egy életszemlélet, ami átformálja az emberek, családok életét és gondolkodását. Hulladékgazdálkodás helyett a megelőzést, az újrahasznosítást tartja szem előtt. A bennfentesek azt tanácsolják, kezdésnek a nejlonzacskó helyett részesítsük előnyben a textilzsákokat, üvegeket, tárolóedényeket. Vásárláshoz használjunk vászontáskát és kosarat.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

– A konyhai felhasználás során keletkezett hulladékot szerettük volna felhasználni és elkezdtünk a komposztálás módjainak is utánajárni – kezdte Baldauf Gábor, a Zsákoljunk csomagolásmentes bolt egyik tulajdonosa. – Ugyanakkor a felgyülemlő nejlonzacskókat szerettük volna kiiktatni az életünkből és lecseréltük vászonalapú zsákokra, táskákra. Egyre többet olvastunk a zero waste témáról. Így született meg az elhatározás, hogy csomagolásmentes üzletet nyissunk, amivel másoknak is tudunk segíteni az életmódváltozásban – fejtette ki.

Tölts újra!

– Cseréljük le a mindennap használatos termékeinket természetbarát kellékekre, mint például újraszalvétára, kenyereszsákra, bambusz fültisztító pálcikára, textil sminklemosó korongra, fém szívószálra, amelyeknek van többször használatos alternatívája. Rengeteg műanyaghulladéktól kíméljük meg magunkat és környezetünket, ha a kiürült flakonokat újratöltjük – fogalmazott Gábor.

– Fontos lépés, hogy átgondoljuk, mit szeretnénk vásárolni. Készítsünk listát és csak annyit vegyünk meg, amennyire szükségünk van. Legyen szó tésztáról, lisztről, aszalványokról, magvakról, kávéról, teáról és egyéb élelmiszerekről, vagy akár tisztítószerekről, illatszerekről – tette hozzá Gábor, aki néhány éve tért át a zöldebb útra.

Nincs felesleges hulladék

– Ha pedig már a borotvát is lecseréljük cserélhető pengésre, a ruhákat is újrahasznosítjuk és ha az otthoni tisztítószereket is mi készítjük, igazán profiknak érezhetjük magunkat. Ezekkel a lépésekkel, tudatos tervezéssel rövid idő alatt elsajátíthatunk egy új vásárlási szokást és látásmódot, amivel már sokat tehetünk a környezetünk védelmében – hangsúlyozta.

Ilyenkor érdemes csomagolásmentes boltban beszerezni a termékeket, ahol a vásárlás ezen az elven működik.

– Ebben nyújt segítséget üzletünk, ahol a termékeket a kívánt mennyiségben tudják megvásárolni a vevők. Nem keletkezik felesleges élelmiszer-hulladék. A késztermékek környezetbarát alapanyagból készültek. A tisztító- és illatszereket nagy gonddal választottuk ki, amik környezettudatosak és mentesek az irritatív anyagoktól. Ezenkívül előtérbe helyezzük a hazai kistermelők készítményeit – mondta el Récsi Katalin, a bolt másik tulajdonosa. Kiegészítő termékeikkel – vászontáska, kenyérzsák, üvegek, textil- zsákok – igyekeznek segíteni a vásárlást, ha esetleg valaki még nem felkészülten érkezik. Akik viszont már áttértek a zöldútra, az otthon megüresedő üvegeket visszahozzák az üzletbe, hogy ott új életet adjanak nekik.

Lakáskomposzt

– A családban a házi komposztálás már régóta bevett szokás. A kert végében található komposzttalaj tökéletes tápanyaga a kerti növényeinknek és a gyümölcsösnek. Ezzel a remek termőképességű táptalajjal egyetlen műtrágya sem tud felérni és még ingyen is van – hívta fel a figyelmet Baldauf Gábor.

De mégis hogyan komposztáljon az, aki panelban lakik? – tettük fel a kérdést. – Erre az esetre találták ki a boltban is megtalálható, háztartási komposztálóvödröt – tudtuk meg. – Kis helyet foglal, pult alatt vagy konyhaszekrényben is elfér, a működési elv pedig ugyanaz, mint a kerti komposztálásnál. A vödörbe kerülhetnek zöldségek és gyümölcsök, citrusfélék, mint a banán héja, tejtermékek is, mint a sajt, joghurt, tojás, valamint kenyér, kávézacc és teafilter vagy hervadt virágok és papírszalvéta. Amit viszont nem szabad, az a gyümölcslé, tej, olaj, nagyobb csontok, állati ürülék és hamu. Az erjedt zöldhulladék első számú komposzt- alapanyag a háztartási növényeink számára.