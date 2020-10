Mozik a koronavírus-járvány árnyékában

A múlt héten jelentették be, hogy ismét elhalasztják az idei év egyik legnagyobb kasszasikerének tervezett film, a jubileumi James Bond bemutatóját. Annak jártunk utána, hogy az elmaradt premierek és a koronavírus-jármány milyen hatással volt a hazai mozikra.

Mindenki nagyon sikeres évnek várta ezt az évet, mert rengeteg kasszasiker-várományos film bemutatóját tervezték. Ezeket sok esetben már leforgatni sem tudták a járvány miatt. Ha nincs a világjárvány, 2-3 hetente örülhetett volna a közönség egy-egy új premiernek – mesélte Buda Andrea, a Cinema City marketing igazgatója.

Sok mozit bezárásra kényszerített a forgalomcsökkenés

A koronavírus-járvány következtében elmaradó forgalomcsökkenés miatt például a brit Cineworld és az amerikai Regal Cinemas ideiglenesen már bezárta a mozijait, ám a karantén után kinyitott filmszínházak is nehéz helyzetbe kerültek a közönségfilm-premierek elhalasztása miatt. A mozikat a kasszasikerek tartják életben, ám többnyire most pont az ilyen filmek premierje csúszik a kevés néző miatt. Ellenben az látszik, hogy a megmaradt közönség olyan független filmekre is beül, amelyek egyébként nem tudnak labdába rúgni a szuperprodukciók mellett, valamint az olyan mozis események is népszerűek, ahol a filmvetítésen túl közönségtalálkozókat, pódiumbeszélgetéseket szerveznek filmes szakemberekkel – írja a Hamu és Gyémánt.

Ezt erősítette meg Buda Andrea is, aki ugyan konkrét számokat nem adhatott meg, annyit elmondott, hogy ha van olyan tartalom, ami a nézőket érdekli, (ilyen volt pl. a Tenet, vagy a Nagypapa hadművelet) arra beülnek. „A Tenet időszaka alatt például – még a helykorlátozásokkal együtt, ami most 70-75%-os a székkihasználtságot jelent – a mozik tudták azt a nézőszámot hozni, amit tavaly ilyenkor. Elsősorban nem a korlátozások miatt esett vissza a nézőszám, hanem azért, mert a nagy húzófilmek nem jelentek meg a mozikban” – mondta Buda Andrea.

“Jó hír, hogy lesznek vetítések, a mozik nem zárnak be, de az előtérbe az európai, a hazai filmek valamint a nagy stúdiók középkategóriás filmje kerülnek. A szuperprodukciók bemutatói decemberre várhatók” – mondta.

Mindent megtesznek a nézők biztonságáért

Az újranyitástól, július 2-tól kezdve olyan biztonsági intézkedéseket vezettek be a Cinema City mozijaiban, amelyeket más szórakoztató egységekben nem – mondta el Buda Andrea. Azok, akik együtt szeretnének ülni, tudnak egy helyre jegyet vásárolni, de mellettük a rendszer automatikusan kihagy egy-egy helyet. MInden dolgozójuk maszkban végzi a munkáját, akik étellel dolgoznak, ők kesztyűt is használnak. A mozi területén kézfertőtlenítőket helyeztek el, a helyszíneket folyamatosan takarítják. Kiemelte, hogy a széksorok között is egészen nagy a távolság, és szemben például az éttermekkel, itt egy irányba néznek az emberek, ez is csökkenti a veszélyt. “Mi mint mozi, amit tudtunk megtettünk a védekezéssel kapcsolatban” – fogalmazott Buda Andrea.

A maszkviselés egyre inkább része a mindennapoknak

Szeptember közepétől kötelező a mozikban a maszkhasználat a nézők számára is. A mozinak erre fel kell hívni a figyelmüket, ellenőrizniük is kell a szabályok betartását. Ha nincs maszk valakin, és nem is akarja felvenni, akár a belépést is megtagadhatják tőle.

“Akkor látszott bizonyos mértékű visszaesés a nézőszámban, amikor kötelezővé tették szinte mindenütt a maszk viselését. Akkor egy kicsit talán megtorpantak az emberek, de azt látjuk, hogy mára már ez nem visszatartó tényező. Egyre több olyan hangot hallunk, hogy mivel ma már mindenkin van maszk, nagyobb biztonságban érzik magukat” – számolt be a tapasztalataikról Buda Andrea.

Nem kell lemondani a popcornról sem

Bár a kormányzati intézkedések miatt a nézőtéren is kötelező maszkot viselni, a nézők tudnak üdítőitalt, rágcsálnivalót vásárolni. Működnek a mozikban a büfék, és erre vonatkozóan jelenleg nincs is szabályozás – mondta el kérdésünkre az igazgató.