Mit vegyek fel idén ősszel? A női divatirányzatok áttekintése

A divatot nem csak sokan kedvelik, hanem sokan követik is, és minden évben beszereznek olyan ruhadarabokat, amelyekkel felfrissíthetik a gardróbjukat. Az aktuális divatnak mindig megvannak a maga színei, amelyek évről – évre változnak, frissülnek. Ha csak néhány olyan holmit szerzünk be egy-egy évszakban, amelyek az adott trend színeit tükrözik, máris sokat tettünk annak érdekében, hogy stílusosok maradjunk idén ősszel. Mutatjuk, hogy milyen színek hódítanak szeptembertől és milyen ruhákat vegyél fel, ha szeretnél menő lenni.

Két márka, amely a divatszíneket is képviseli

Mielőtt belekezdenénk az őszi trendi színek ecsetelésébe, két olyan márkáról lesz szó, amelyek ruházata, és kiegészítői között mindenképpen találni fogsz trendi színekben pompázó darabokat. Az egyik a Birkenstock márka, amely élen jár a kényelmes cipők gyártásában. A márkanév alatt komfortos papucsokat, cipőket és szandálokat is találsz. Olyan modelleket, amelyek nem csak kényelmet nyújtanak a melegebb, vagy hűvösebb őszi napokon, hanem az idei év divatos színeiben készültek. A Birkenstock az answear.hu oldalon széles választékban található meg.

A másik neves márka, a Guess, olyan cipőket és lábbeliket dob a piacra, amelyek minden évszakban remek kiegészítői lehetnek a ruhatárunknak, így az őszi kollekció cipői és szandáljai is megtalálhatók az üzletekben. A Guess pólókat sok nő kedveli, mert hiszen nem csak a hagyományos felsők nyújtják azt a bizonyos kényelmet, amire sokan vágynak, hanem a nőies, karcsúsított fazonok is. Sokan tartanak az ősztől, mert attól félnek, hogy a hűvös napok kizárják a divatos öltözködés lehetőségét. Ez semmiképpen sincs így, ha a Guess márkára hagyatkozunk, hiszen a márka nem csak cipőket és ruhaneműket gyárt, hanem remek kiegészítőket is, mint karóra, pénztárca, hátizsák és napszemüveg. Most pedig lássuk az őszi trendi színeket, amelyek lehetővé teszik, hogy divatosan öltözködjünk, akár még a hideg, szelesebb napokon is.

Őszi színtrendek és az ennek megfelelő ruhák kiválasztása

A meleg szín kategóriájába tartozik a barna és annak minden árnyalata, például az idei év trendi színe, a camel is. Kinek ne tetszene az őszi látkép, amikor citromsárga, narancssárga, bordó, vörös és rozsdabarna levelek pompáznak a fákon? A barnának ez az árnyalata, azaz a rozsdabarna is megtalálható a divatszínek között. Az őszi szettünk részét is képezheti. Állíts össze egy laza, street wear stílust, ehhez nincs is másra szükség, csak egy ilyen színben pompázó nadrágra, egy fekete pólóra és egy színben passzoló, kényelmes papucsra.

Ki ne szeretne vibrálni még ősszel is? Az idei őszi színtrend ezt is lehetővé teszi a bordó megannyi árnyalatával. A barnát és a bordót sokan nem szeretik ötvözni, pedig remek összhatást kelt együtt ez a két szín. A Guess márka bőrszoknyái nagy népszerűségnek örvendenek. Még bordó színű bőrszoknyát is találsz a kínálatban, ami ősszel alapdarabnak számít minden nőiesen öltözködő nő esetében. A bőrszoknyához remekül passzol egy barna – ha konzervatívabb vagy egy fekete – nőies Guess felső és egy fekete Birkenstock velúr bokacsizma. A 2021-es trend egyik meglepetése talán a sportos elegancia irányzat. Ha szereted a kényelmes, ám nőies öltözködést, akkor maradhat ez a szett, csak a lábbeli változik, mégpedig egy fekete bőrcipőre. A divatos ruhadarabok és kiegészítők, azaz a Guess az answear.hu oldalon érhetők el.

A zöld is engedélyt kapott az idei trendszínekhez való csatlakozásra, de ha valami üdére vágyunk, akkor ne hagyjuk ki ősszel a sárgát és annak árnyalatait, mert remekül felvidítja a komor őszi alapszíneket, mint a fekete, a barna vagy szürke. Ez utóbbival lehetünk igazán trendik, hiszen mind a sárga, mind a szürke Pantone színnek számít. A leopárdmintás Guess ruha alapból megfelel a mai trendnek a puffos ujjaival. Önmagában is megállja a helyét egy melegebb kardigánnal, de a divatos nő ennél tovább megy és egyéb, sárga kiegészítőket is választ, például egy sárga kézitáskát és egy sárga övet. A szett divatos, szintén sárga vagy aranyszínű lábbelit is kíván, amelyet a Birkenstock papucsai között meg is találsz majd.