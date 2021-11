Miss World Hungary – A győri gimnazistát a hat legszebb magyar lány közé választották – fotók

A 18 éves szépség nem ismeretlen Olvasóink előtt; Vivien indult a Tündérszépek országos versenyen, ahol első udvarhölgynek választották tavaly év elején. Vivit a Miss World Hungary után faggattuk.

A koronavírus-helyzet kedvezőtlen alakulása miatt idén zártkörű estélyen választották meg Magyarország legszebb lányát, aki a jubileumi, 70. Miss World világversenyen képviseli hazánkat decemberben Puerto Ricóban.

A hétvégén rendezett fináléba bekerült a győri Németh Vivien is.

Őszi szünet fináléval

„Bő két héttel ezelőtt derült ki, hogy indulok Magyarország legrangosabb szépségversenyén. A járvány miatt a korábbi esztendőkhöz képeset mások voltak a körülmények; nem nyáron rendezték a finálét, s a legszebb lányok felkészítő táborban sem vettek részt.

Tekintettel arra, hogy a döntő az őszi szünetre esett, örömmel vállaltam a megmérettetést. Összességében pozitív élményekkel gazdagodtam, tapasztalatszerzésnek pedig kiváló volt a 2021-es Miss World Hungary” – kezdte Vivien, aki jelenleg az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 11. osztályos gimnazistája.

Kommunikációs gyakorlatok

A döntőre több száz jelentkező lány közül hívták be azt a negyvenet a szervezők, akikben a leginkább „fantáziát” láttak.

„Kommunikációs beszélgetésen és gyakorlaton is részt kellett vennünk. A rendezők nem csak a szépséget keresték, az kevés lett volna, azt is figyelték, hogy a különböző kérdésekre mennyire adunk színes válaszokat, mennyire beszélünk választékosan. Ebben nagyon jó visszajelzéseket kaptam, megerősítettek abban, hogy érdemes foglalkoznom ezzel a területtel. Bevallom, ezek a vélemények jól estek, hisz érettségi után kommunikációt szeretnék tanulni egy fővárosi egyetemen” – hallottuk Vivientől, aki németül anyanyelvi szinten beszél már most, s az angol nyelvtudását is folyamatosan erősíti.

Üröm az örömben

„A versenyzőtársak jó fejek voltak, kedvesen, közvetlenül viselkedett minden lány. Több profi fotósorozatot, pár perces imázsfilmeket is készítettek velünk. Utóbbi esetemben kifejezetten jól sikerült. Edzésekre, szépészeti kezelésekre is elvittek bennünket” – folytatta Vivien, akinek üröm is vegyült az örömébe.

„Két nappal a döntő előtt az arcomon allergiás reakció lépett fel, így nem tudtam 100 százalékos állapotban színpadra lépni. Voltak pillantok, amikor annak örültem, hogy tisztességesen végig tudom csinálni az egészet. Az meg sem fordult a fejemben, hogy bedobjam a törülközőt, de nyilván nem így képzeltem az estét” – mondta kicsit szomorúan a győri diáklány, akit minden nehézség ellenére beválasztották a hat legszebb magyar lány közé.

Diákmunkát is vállal

„Van még időm, én voltam a legfiatalabb lány a tizenkettes mezőnyben. Bár nem kell rögtön dönteni, most úgy érzem, jövőre is nevezek Miss World Hungary-re” – búcsúzott Vivien, aki szabadidejében diákmunkát is vállal. Szombatonként a határhoz közeli egyik osztrák bevásárlóközpontban dolgozik.