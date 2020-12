Sopronban néztük meg, hogy milyen volt az állami gondoskodásban élők ünnepe

A karácsony a családok egyik legfontosabb ünnepe. Nem mindenki olyan szerencsés azonban, hogy rokonai között lehet ilyenkor. Megnéztük, milyen volt az állami gondoskodásban élők ünnepe.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A „Cseresznyevirág” Gyermek­otthon egyike azon soproni intézményeknek, amelyek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak. Jelenleg huszonhét gyermek él itt, három csoportban.

– A karácsonyt mindhárom csoportban külön tartották meg, előrehozva – mondta Pichlerné Gábor Beáta szakmai vezető. Ennek sokéves hagyománya van, a gyerekek mindig nagyon várják az eseményt.

Ezen a napon természetesen a gyermekeknek szóló ajándékok sem maradhattak el. A szakmai vezető elmondta, szerencsére sok lakójuk idén is hazamehetett szentestére és a szüleivel tölthette a karácsonyt. Kellett azonban a közös ünneplés is. A készülődésben az intézmény munkatársai igyekeztek mindent úgy csinálni, mint ahogyan egy családban történne: a csoportvezetőkkel advent vasárnapjain gyertyát gyújtottak, az előrehozott szenteste alkalmából pedig az idősebb gyermekekkel feldíszítették a fát. Amelyik csoportban kicsik is vannak, ott mindezt titokban tették, amíg ők sétálni mentek. Ezen a napon természetesen a gyermekeknek szóló ajándékok sem maradhattak el.

A szakmai vezető azt is elmesélte még, hogy van egy fiú, aki december 24-én ünnepelte a születésnapját. Haza tudott menni a szüleivel karácsonyozni, így nem volt velük szenteste. Mivel idén töltötte be a tizennyolcadik életévét, hamarosan el kell hagynia az otthont: ha kéri, utógondozásban részesülhet, és ameddig tanul, egy másik, tizennyolc éven felülieknek fenntartott otthonban akár huszonnégy éves koráig is maradhat. A gyermekotthon munkatársai remélik, hogy így dönt.

Vannak azonban olyan lakók is, akiknek a családi körülményei nem engedték meg, hogy az ünnepekre hazamenjenek. Közülük ketten látogatási időben, szobájukban fogadhatták szüleiket, ahol szépen megterítettek és gyertyát gyújtottak, így ülhették meg az előrehozott ünnepet.

Pichlerné Gábor Beáta el­mondta, hogy az ünnepekre itt maradó gyerekeket Perkovátz Tamás huszonhét éve minden karácsonykor meghívja a Perkovátz-házba karácsonyi ebédre. A járvány miatt ez idén sajnos elmaradt, ám az étterem így is kiszállította az otthonba az ételt.

Szilveszter napját is meg fogják ünnepelni: a munkatársak szendvicseket készítenek a gyerekeknek, és kölyökpezsgővel köszöntik az új évet.