Mindenki szeret hinni a csodában – mondja a kapuvári Kiss V. Balázs bűvész

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy ámulatba ejtette egy-egy bűvésztrükk. Próbálta megfejteni, végül inkább elengedte a dolgot abban a hitben, hogy itt bizony csoda történt. Ezúttal a „csodák megalkotójával”, előadójával, a kapuvári származású Kiss V. Balázs bűvésszel beszélgettünk.

A kapuvári Kiss V. Balázs már gyermekként is szeretett szerepelni. Tizenegy évesen az édesapja barátjától eltanult „Itt a piros, hol a piros” játékkal nyűgözte le ismerőseit, barátait. Bár gépészmérnöknek tanult, igazán a színpadon teljesedett ki. – Olyasmi ez, mint a színház, eljátszom, hogy van csoda, és ettől az embereknek különlegesebb a napja. Ez az üzemanyaga a szakmámnak – kezdte Kiss V. Balázs, majd rátért arra, miképp sajátította el a trükköket: – Először autodidakta módon, bűvészkönyvekből, videókról tanultam, majd a mesteremtől, Molnár Gergelytől, aki megismertetett a hazai bűvészszakma javával. Tőle nemcsak trükköket tanultam, azt is, hogy kell azokat kitalálni, megjelenni a színpadon, előadni, színészkedni, mindazt, amitől a bűvészetem ma olyan, amilyen, és amiért ekkora kereslet van rá. Később elkezdtem nemzetközi bűvészkongresszusokra járni, ahol a világ minden pontjáról összegyűlnek a nagyobbak, sokat tanulhat itt az ember. 27 éves vagyok, 16 éve bűvészkedem, 7 éve élek csak ebből, a fellépésekből – tudtuk meg.

Balázs sikerrel szerepelt a hazai és nemzetközi versenyeken, az országos bajnokságon, ám őt nem a versenyszellem, inkább a közönség szórakoztatása ösztönzi. Emlékezetes számára a Wellhello zenekarral közös produkciójuk:

– A dalok alatt és között tízezer ember előtt adtam elő a mutatványokat. Kettéfűrészeltem Diazt, miközben énekelt, eltüntettem Fluor Tomit a színpadról, majd megjelent a nézők mögött. A debreceni virágkarneválon rekordszámú, húszezer néző előtt mutattam be a műsoromat, és maradandó a legutóbbi önálló estem a Budapest Parkban, ahol elsőként léphettem fel bűvészként. Színpadra álltam a Forma–1-es futamokon, nemzetközi rendezvényeken, a Sziget, VOLT, Strand Fesztiválokon. Elsősorban a felnőtt közönségnek dolgozom, de ugyanakkora energiát teszek bele, ha tíz, mintha tízezer ember előtt bűvészkedem. Sőt, ha otthon vagyok is, egész nap bűvészkedem, ezzel szeretnék foglalkozni egész életemben, még az erkélyen is trükköket mutatok a szomszédnak. Nehéz sora volt a páromnak is az elmúlt hónapokban, már lassan kártyákkal álmodott – tette hozzá Balázs, aki a Covid-lezárások idején még több online tartalmat gyártott, volt olyan videója, amit több mint 2 millióan láttak. A bűvész felnéz a mesterére, gyerekként pedig David Blaine-re. – De nem szeretnék a példaképem 2.0-ja lenni – jegyezte meg az egyébként munkamániás bűvész, aki néha azért kikapcsolódik, külföldi fellépések során a kirándulásra is szakít időt. – Bár a bűvészet is kikapcsol – mondta mosolyogva, végül a fellépéseire is kitért: – A titok ugyan a központi magja a bűvészetnek, de ez önmagában kevés a jó mutatványhoz. Van bennem egyfajta érzékenység, érzem, hogyan kell szórakoztatni a közönséget. Emellett meg kell teremteni a megfelelő atmoszférát. Nem egy karaktert adok elő, ilyen vagyok, ettől lesz önazonos az előadás. Az a célom, hogy minél többször, minél nagyobb közönségnek, minél magasabb színvonalon adjak elő.