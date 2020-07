Minden szalmaszál kincset ér a kezében

Szabó Karolina nyugalmazott óvodavezető kiváló intézményvezetői, óvodapedagógusi és oktatói munkája, valamint Győr városának hírnevet szerző, magas színvonalú szalmafonó népművészeti tevékenysége elismeréseként vehette át idén a Szent László-díjat.

Közel hatvanéves pedagógusi múlttal most is szívügye a tanítás, egy kihalófélben lévő népi tudás, a szalmafonás megőrzése, életben tartása. Az országban mindössze hárman foglalkoznak szalmafonással, a megyében pedig egyedül ő.

A hagyományőrzés útjai

A veszprém megyei Kapolcson született. Negyven évvel ezelőtt költözött férjével Győrbe. Óvódavezető volt az Attila utcai óvodában, ahol az ének-zene képzés mellett bevezették a hagyományőrzést is. Nemcsak azt szorgalmazta, hogy kollégái képezzék magukat, saját maga is példát mutatott.

– Hívtam népi mestereket, akik megmutatták nekünk a kosárfonást, a csuhékészítést, a szalmafonást. Ez utóbbi nekem nagyon megtetszett, mert eszembe juttatta a keserves kapolcsi éveket. Gyerekkoromban édesapámmal arattam és szedtem markot. Sokat sírtam, mert a legnagyobb melegben kellett aratni és mindig véres volt a lábam szára a tarlótól – idézte fel a gyerekkori emlékeit Karola néni, majd folytatta:

– Bárhol tanítok, mindig viszek magammal egy nagy csokor búzakalászt, mert a búza a legnagyobb kincsünk. Ha kenyér kerül az asztalra, a szegény ember sem hal éhen. Nekem nemcsak a búza, hanem a szára is érték, mert mindenféle szépséget lehet készíteni belőle.

Mesterektől tanulni

A szalmafonás úgy megtetszett Karola néninek, hogy leányával, Szukits Éva veszprémi tanítónővel együtt elvégzett egy tanfolyamot. – Törökszentmiklósra mentünk unokástól, ahol éjjel-nappal tanultunk, dolgoztunk, énekeltünk egy egyhetes bentlakásos táborban. Idős nénik, bácsik tanították, hogyan kell aratni, tisztítani a búzaszárat, és azt is, mit lehet belőle készíteni. Annyi mindent tanultunk, hogy nem lehetett mindent megjegyezni, ezért a következő évben megint elmentünk – emlékezett vissza a tanulás időszakára, majd elárulta, mi az alapja a szép munkának: – Megtanultam azt is, hogy tanítani csak jó szalmával lehet, mert azzal lesz sikerélménye mindenkinek. Évekig kijártam Erdélybe szalmáért, de bármerre járok, mindig gyűjtöm a jó alapanyagot, amit aratás előtt egy hónappal kell leszedni a feldolgozáshoz, amíg hajlékony a szára.

Szabó Karolina huszonkét éve fon szalmából vékát, szakajtót, különböző ajtódíszeket, kopogtatókat, karácsonyfadíszeket, ékszereket, hajcsatokat, aratókoszorút, virágokat és bármit, ami eszébe jut. Márpedig sok minden eszébe jut. Munkáiban a népművészet elemeit ötvözi az iparművészettel. Itthon és külföldön egyaránt szívesen mutatja meg, hogy készülnek a nap sugarát őrző szalmatárgyak.

A szakajtók hoztak ismertséget

Leányával 20 éve vesz részt a Mesterségek Ünnepén. Az idén szakajtó fonására kérték őket, most erre készül. A kelesztőkosár fonását gyermekkorában a szomszéd bácsitól látta, s azóta sem feledi. Eddig csak bemutatókon foglalkozott vele, de a járvány idején nem lehetett sehova menni, így hát sorra készültek. Feltette a képeket egy közösségi oldalra, és hirtelen megnövekedett az érdeklődés iránta, mert mindenki maga sütötte a kenyeret otthon. Akik kipróbálták, azt mondják, egészen másként kel meg a kenyér benne, mert a nyári nap melege is benne van. Ez esetben valóban van legalább száz év garancia a termékre, hiszen a nagyszüleink korabeli szakajtókat is sok helyen őrzik még.

Feledésbe merülne ez a tudás, ha Karola néni hetvenhét éve dacára nem járná jókedvvel, szeretettel az országot és világot, hogy átadja a tudását. Szívesen tanít gyerekeket, felnőtteket, ugyanúgy mesével, történetekkel fűszerezve, mint régen az óvodában. Mert mindig pedagógus marad.

Nem hungarikum, nem megyerikum a szalmafonás, pedig lehetne, amíg nem késő. Meg kellene becsülni a hagyományőrzőket, mielőtt örökre a feledés homályába vész a tudásuk. Győr városa most a Szent László-díjjal köszönte meg Karola néni munkáját.