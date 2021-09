Mik az albérletár trendek 2021 őszén Budapesten?

Az albérletárak folyamatosan változnak, nemcsak évről évre, de akár hónapról hónapra is. Amikor megérkezik a szeptember és vele a tanévkezdés is, akkor az albérletárak szignifikánsan emelkedni szoktak. Ez idén sem volt másként, ugyanakkor közel sem volt akkora a bérelhető ingatlanok átlagára, mint az elmúlt évben. Tavaly ugyanis augusztus végén az átlagár albérletek esetében Budapesten 162.000 forint volt, míg idén 144.000 forint, ami közel 20.000 forinttal volt alacsonyabb. Érdemes megvizsgálni, hogy minek volt köszönhető ez az árcsökkenés.

Ennek okát egyrészt az idei nyári albérletkínálatban is érdemes keresni. A nyár elején csökkentek a járvány miatt bevezetett korlátozások, ennek értelmében pedig az ingatlantulajdonosok az airbnb-s kiadást részesítették előnyben. Ez természetesen várható volt, ugyanakkor kérdéseket is felvetett, hogy hányan fognak visszatérni ősszel a kiadó albérletek piacára, és milyen méretű és minőségű ingatlanba. Mivel a kínálat augusztus végére megnőtt, így az árak is csökkenni tudtak a tavalyi átlagárakhoz, ugyanakkor azt sem árt tudni, hogy a júniusi árakhoz képest viszont 4,3%-os drágulás volt tapasztalható az iskolakezdés időszakában.

Mi az oka annak, hogy a tavalyi évhez képest csökkentek az albérletárak?

Természetesen ez még közel sem magyarázza, hogy tavaly miért voltak sokkal magasabbak átlagosan az albérletek árai. Egyrészt a koronavírus miatt sokkal kevesebb volt a kiadó lakás, ugyanis már sejteni lehetett, hogy a járvány miatt megint digitális oktatásra áll majd át a legtöbb egyetem, illetve nem lesznek megtartva a hagyományos módon az órák. Emiatt pedig sokan inkább családoknak adták ki a lakásaikat, hiszen ők akkor is bérlik az ingatlant, ha a járvány miatt home office-ba kényszerülnek. Idén azonban már magasabb az átoltottság, és a kormány ígérete szerint nem lesz szükség teljes bezárásra az oktatási intézmények esetében sem.

A másik ok, ami miatt csökkentek az árak, az az, hogy az ingatlanok átlagos mérete is csökkent. A tavalyi évben 50-55 négyzetméter volt az átlagos mérete az albérleteknek, idén viszont 45-50 négyzetméter. Kisebb ingatlanért pedig kevesebb összeget lehet kérni. Természetesen az idei nyári albérlethelyzet sem elhanyagolható tényező, amikor az albérlet trendeket vizsgáljuk az idei évre vonatkoztatva.

Milyen albérleteket keresnek leginkább Budapesten?

