Mi kerül a kosárba? Hódítanak a toplistás zöldségek

Egy friss statisztika alapján a paradicsom és a paprika toplistás a magyarok zöldség­fogyasztási ranglistáján, ráadásul idén tovább nőtt az egy főre jutó zöldség- és gyümölcsfogyasztás is a KSH adatai szerint. A győri vásárcsarnokban széles választék fogadott minket, a paprika és a paradicsom mennyisége minden vásárló kosarában ezt a statisztikát erősíti.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

A lecsó alapvető alapanyagai, a paradicsom és a paprika előkelő helyen szerepel a magyar konyhákban. A KSH adatai szerint a magyarok 2010-ben fejenként 4,5 kiló paradicsomot és 4,6 kiló zöldpaprikát fogyasztottak, a tavalyelőtti évet viszont 6,5 kilós paradicsom-, illetve 5 kilós paprikafogyasztással zárták.

A győri vásárcsarnokban megkérdezett eladók szerint mindkét zöldségfajta esetében bőséges volt az idei termés, és a fogyasztók is örömmel vásárolták ezeket a termékeket. Az árusok szerint jól fogyott a paradicsom.

A paprikát egész évben keresik a vásárlók

A paprikából most ugyan kevesebb fogyott, mint paradicsomból, viszont egészen decemberig árusítják majd a termelők.

– Különösen szép volt az idei termés. Paprikából többfélét termesztünk: zöld húsút, pritamint, kápia és csípős paprikát. Paradicsomot most egyre kevesebben főznek be és vásárolnak nagyobb mennyiségben, de ettől függetlenül nagyon szeretik az emberek. A paprikát viszont ténylegesen egész évben vásárolják – osztotta meg tapasztalatait Kincsesné Szabó Ibolya, aki családjával Koroncón termeszti a zöldségeket fóliasátrukban.

Változó árak

– A paradicsom fogyóban van, legközelebb majd február végén kezdjük el ismét árulni. A paprikát biológiai védelem mellett termeljük, permetezés nélkül. Nem meglepő, hogy nőtt az egy főre jutó zöldségfogyasztás. Az egészséges életmód az utóbbi időben a fiataloknál is elsőrendű, így egyre többen keresnek minket a friss zöldségekért – fogalmazott.

Hozzátette: minden évszaknak megvan a slágere, ősszel a retek, karfiol, brokkoli a legkeresettebb, emellett pedig ott van a paprika is, amit egész évben vásárolnak az emberek.

Miközben a sorok között sétáltunk, kíváncsiak voltunk az árakra is. A paprika 450–800 forint között mozog kilónként, a paradicsom pedig 450–550 forintba kerül. Vannak azért drágább fajták is, mint például a fürtös paradicsom, amiért akár 850 forintot is elkérhetnek az eladók.

Kedvenc a paradicsom

Aranyi-Gellér Adrienn hét hónapos kisfiával látogatott a vásárcsarnokba, és az egyik nagy kedvencet, a paradicsomot keresték a bőséges kínálatú standoknál.

– Egész évben rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Egyrészt a vitamin, másrészt a kisgyermekek miatt, akik már abban a korban vannak, hogy sok zöldséget fogyasztanak. Elsősorban répát, brokkolit, karfiolt, édesburgonyát vásárolunk, de egész évben keressük a paradicsomot és a paprikát is. Emellett gyümölcsből is sokat vásárolunk, elsősorban az egészségünk védelme miatt – mesélte az anyuka.