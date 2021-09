Mesélő nagyapó, nagyanyó népmesemondó verseny Kunszigeten – fotók

Kőszívű tündérek, csalfa fehérnépek, kíváncsi kiscicák elevenedtek meg a kunszigeti művelődési házban kedden. A 15. Mesélő Nagyapó, Nagyanyó népmesemondó versenyen tizenkét fantasztikus résztvevő varázsolta el a hallgatóságot.

A verseny, megálmodójának emléktábla avatásával kezdődött. Szalai Béláné „Tusi”, negyed évszázadig vezette a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klubbot, és hívta életre a népmesemondó versenyt is, ami a megyéből indult útjára és ma már az ország számos településén rendeznek hasonló eseményt. Pingiczerné Venesz Klára viszi tovább a kiemelkedő előd munkáját. A klub új vezetője örömmel látta, hogy idén is nagyon lelkes résztvevők érkeztek.

– Tavaly a járvány miatt elmaradt a program, de a versenyzők idén is sokat készültek, sőt idén is csatlakoztak hozzánk újabb mesélő nagyanyók.

Idén hölgyek vettek részt a megmérettetésen, de korábban már voltak lelkes mesemondó nagyapók is. A versenyzők Ménfőcsanakról, Mosonszentmiklósról, Tápról, Kunszigetről és Nagycenkről érkeztek.

Lendvai Ivánné polgármester elmondta, a falu életében is jelentős esemény a megyei mese- és anekdota mondó verseny.

– A mese a bölcsőtől a sírig kísér minket és egyben kapocs a generációk közt. Hiszen a legszebb szülői, nagyszülői vagy épp dédszülői feladat a mesemondás, amivel őrizzük és továbbadjuk a hagyományokat és az anyanyelv szépségét.

A repertoárba voltak klasszikus népmesék, Móra Ferenc és Benedek Elek történetek, Mátyás mesék, de voltak olyanok is akik saját történettel készültek, amiket gyakran az élet ihletett. Sőt olyan résztvevők is voltak, akik csoda szép népviseletbe öltözve mondák el meséjüket. A produkciókat Balázs Lívia néprajzkutató, Kovács Edit, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének megyei kultúrfelelőse, és Bende Ildikó, a Győri Nemzeti Színház Örökös Tagja értékelte. Mint elmondták a zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű dolga, hiszen idén is rendkívül színvonalas és változatos mesékkel készültek az indulók.

– Minden unokának olyan nagymamát kívánunk, mint azok a hölgyek, akik ma itt összegyűltek.

Ötvös Dánielné öt unokájának mesél. A kicsik azokat a történeteket szeretik a legjobban, amiket még az édesapjától tanult. Mint mondta, ha a dédpapa meséit hallgathatják, készséggel mennek aludni.

– A mese akkor jó, ha az ember szívét, lelkét beleteszi. Ma a felnőtt közönségnek kedvezve, pajzán székely mesékkel készültem. Ezek hosszabb, rövidebb kis élettörténetek és nagyon-nagyon szeretem őket. Csodálatos érzés, hogy székelyül mesélhetek, pedig mosonszentmiklósi vagyok.

Mint megtudtuk, Ötvös Dánielnét már számos helyre hívták verset, mesét mondani az országban. A fellépésekkel kapcsolatban annyit elárult, hogy az emberben mindig van egy kis izgalom, amikor színpadra lép, de amint elkezd mesélni, teljesen belefeledkezik.

Visi Nándorné már országos mesemondó versenyen is megmérettette magát, ahol a negyedik legjobbként ismerték el, az előadásában megelevenedő A békási báránypörköltet.

– Az egyik kedvencem a Csodatévő Csíksomlyói Szűzanya, tavaly ezzel készültem az országosra, de sajnos elmaradt a verseny, valamint a Félig nyúzott bakkecske. A mai napra egy Szigetközi, pontosabban Kunszigeti népmesét hoztam Timaffy László gyűjtéséből.

Kóczián Jánosné egy igazán egyedi és bájos történettel készült a versenyre.

– Az életemből, hoztam el pár év történetét. A gyermekeimnek, majd az unokáimnak is sokat meséltem és megtanítottam őket sütni, kézimunkázni is. Főleg nagymamákról szóló meséket mondok vagy olyan történeteket, amiket régen hallottam, némelyiket kicsit fel is újítom.

Végül olyan jónak találták az indulókat, hogy mindenkit első vagy második helyezéssel jutalmaztak. Első díjat kapott: Árpási Tiborné, Bujdosó Ferencné, Natz Irén, Ötvös Dánielné, Visi Nándorné. Második helyezett: Braunsein Ferencné, Esztergomi Józsefné, Hajduné Csuta Terézia, Hardi Pálné, Kóczián Jánosné, Nagyné Nagy Mária, Takács Tiborné.