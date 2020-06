Méretes harcsa akadt horogra Sopronban

Óriási, 132 centiméteres, 13 kilós szürke harcsát fogott ki Sopronban a jereváni Ibolya-tóból Gigler Lénárd nyugdíjas horgász. A termetes halat vasárnap reggel egy finomszerelékes horgászbottal és Balogh Lajos szákolása segítségével négy óra fárasztás után sikerült kihúzni a vízből.

A szerencsés horgász a Kisalföldnek elmondta, az eddigi legnagyobb fogása az a 18 kilós csuka volt, ami Angliában, egy családi horgászat alkalmával akadt a horgára. Az itthoni rekord egy 16 kilós amur, azzal a Kis-Tómalmon küzdött meg. Gigler Lénárdtól azt is megtudtuk, hogy a most kifogott szürke harcsát nem dobta vissza a tóba, elosztotta az ismerősei között, finom halétel lesz belőle. A húsa ugyanis rugalmas, tömör, fehér, az íze pedig vetekszik a tengeri halakéval.

– Itthon rántott hal készül belőle, a barátaimnál talán harcsapaprikás vagy halászlé, ki mit kedvel. Nálunk a feleségem szereti a halat, de én nem vagyok oda érte. Ezt a harcsát azért megkóstolom, mert nem szálkás és ennek valóban finom a húsa – mondja Gigler Lénárd, aki sporthorgásznak vallja magát. Finomszereléket használ: lágy botot, finom zsinórt és kis horgot. – Már gyerekkoromban is pecáztam, igaz, nem ilyen felszerelésekkel mint most, hanem cérnával és meghajlított tűvel. A Kurucdombon éltünk, akkoriban főként a téglagyári tavakhoz jártunk a barátaimmal. Most itt lakunk kétszáz méterre az Ibolya-tótól, van, amikor hajnali kettőkor-háromkor kijövök, olyankor csend van és nyugalom. Nekem ez az életem, mindig is szerettem a szabadban lenni, nem bírom a bezártságot. Reggel, amikor a tónál már nagy a nyüzsgés, hazamegyek. Általában visszadobom a halat, azt vallom: fogd ki és engedd vissza.

Ez a szürke harcsa azonban akkora volt, hogy nem akartam visszaengedni, mert igen nagy pusztítást végez egy ilyen kis tóban egy ekkora állat. A másfél kilós pontyokat simán elkapja, azt mondják, a testsúlyának tíz százalékát eszi meg naponta.

A szürke harcsa kifogásakor egyik horgásznál sem volt fényképezőgép, amivel a hatalmas állatot lefotózhatták volna, ezért Gigler Lénárd örömét és büszkeségét egy éppen arra sétáló hölgy örökítette meg. Szerkesztőségünkhöz is a hölgy küldte be a felvételt.