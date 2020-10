Megyei döntőben a győri egyetemi e-sport-csapat

Csupán egy mérkőzésre van továbbjutástól a győri Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) e-sport-csapata a Megyék Csatája országos e-sport-versenyen. Az október 31-i meccs tétje, hogy a széchenyis fiúk − a mezőny egyetlen hallgatói csapataként − be tudnak-e kerülni a nyugat-magyarországi régió legjobb öt alakulata közé.

Országos e-sport-bajnokság indult idén szeptemberben Megyék Csatája néven, melynek keretében League of Legends, illetve FIFA21 játékokban mérhetik össze tudásukat a benevezett csapatok. A versenyben érdekelt a Széchenyi István Egyetem is, hiszen intézményünk sportegyesülete, a SZESE e-sport-szakosztálya saját csapattal képviselteti magát a Győr-Moson-Sopron megyei selejtezőben.

A viadalt ugyanis területi bontásban szervezik, a selejtezőkre megyénként kerül sor. Minden megyéből a legjobb csapat juthat tovább a régiós fordulóra, ahol már öt megye legkiválóbbjai küzdhetnek egymás ellen. Ott mindenki mindenkivel játszik majd, a legjobb kettő jut tovább a nyolcas rájátszásba. A lebonyolítás a továbbiakban kuparendszerben folytatódik, azaz a régiós csoportmásodikakat és csoportelsőket negyeddöntős párokba sorsolják, majd a küzdelem egészen a döntőig folytatódik, ahol eldől, ki lesz a végső győztes.

Az öt széchenyis hallgatóból álló csapat eddig remekül teljesített a tornán.

„A kvalifikációs körben eddig jól ment a játék, minden meccsünket megnyertük. Ha a megyei döntőben is sikerül jól szerepelnünk, minden esélyünk megvan a legjobb nyolcba kerülni” – ecsetelte helyzetüket Erdélyi Gábor, a team vezetője, aki szerint egyetemi csapatként szép eredmény lenne a középmezőnyben végezni.

„A csapatunkban mindenki széchenyis hallgató, ez teljesen egyedi a mezőnyben. Emiatt némileg hátrányból indulunk, hiszen országos szinten sokkal nagyobb merítési lehetőségünk lenne a játékosokat tekintve. Ennek ellenére azt gondolom, ha bejutunk a legjobb nyolcba, összesítésben egy negyedik-ötödik hely reális lehet. Addig azonban sok mérkőzés vár ránk” – tette hozzá a gépészmérnök hallgató.

Mint Gábor portálunknak elmondta, a csapat magja már egy éve együtt játszik, tavaly ősszel az egyetemi bajnokságot meg is nyerték. Jelenleg a zh-időszak miatt kevesebbet tudnak edzeni, de online folyamatosan gyakorolnak erősebb csapatok ellen, valamint profi játékosok mérkőzéseit elemzik.

Gábor a csapat jövőjére utalva kifejtette: nagyon várják, hogy legyen egy egyetemek közötti bajnokság, ahol a SZESE színeiben szerepelhetnek majd.

„A hallgatói versenyeken Győr jó pozícióból indulhat, mivel az országban az elsők között kezdtük el építeni a szakosztályt. Szívesen indulnánk ilyen bajnokságokon egyetemi színekben. De ne szaladjunk ennyire előre, jelenleg az a célunk, hogy minél előnyösebb helyen végezzünk a Megyék Csatájában” – szögezte le.

Őszi egyetemi e-sport-bajnokság

A SZESE e-sport szakosztálya idén ősszel is rendez házi e-sport-bajnokságot FIFA21, CS: Go és League of Legends játékokban. Utóbbira a jelentkezés október 21-ig tart, a többi regisztrációt később írják ki.