Megvannak Magyarország legjobb robotépítő diákjai – Harmadik helyen végeztek a győriek – videó

Sóskúti, tatai és győri csapatok álltak a dobogóra a FIRST LEGO League robotépítő verseny nemzeti döntőjén. A magyar diákok eredményeit látva a nemzetközi verseny szervezői további két – egy budapesti és egy debreceni – helyezettet is meghívtak a következő megmérettetésre, a görögországi világversenyre. A Telenor HiperSuli „Áttörés” díját egy budapesti csapat, az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola diákjai kapták.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Idén első alkalommal önálló magyar szervezésben tartották meg a világ egyik legnagyobb robotépítő közössége, a FIRST, valamint a világszerte ismert építőjáték-gyártó LEGO nagy hagyományokkal bíró versenye, a FIRST LEGO League hazai fordulóit. A versenyre jelentkező több mint 90 csapat öt regionális selejtezőkörben mérkőzött meg, majd a fővárosi nemzeti döntőn hat megye és Budapest három csapata mérte össze tudását és kreativitását.

A sóskúti Andreetti Károly Általános Iskola többségében lányokból álló csapata, a korábban a győri regionális döntőt is megnyerő Storms végzett az első helyen a FIRST LEGO League első hazai szervezésű robotépítő nemzeti versenyén. Ők nyerték a „Legjobb robotkonstrukció” és a „Legjobb robotfutam” különdíját is. A második helyen a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégiumot képviselő RoboGo 5vos – egyben a „Legjobb alapértékek (csapatszellem)” különdíj nyertese –, harmadikként a győri Mobilis Interaktív Kiállítás Központ Mobilis Bits MRGT csapata végzett.

A „Telenor HiperSuli Áttörés” díjat a Blokkolók budapesti csapata, az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola diákjai kapták. A „Legjobb innováció” különdíjasa a Sapka (Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest), a „Motiváció” díjazottja az EPYCTM (Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), a „Feltörekvő” díj nyertese az Izidumbu (Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest) lett. A zsűri a „Legjobb edző” életműdíját Kökényesi Illésnek ítélte oda.

Ez volt a nyertes csapat titkos receptje

A dobogó legfelső fokát összeszokott csapat, a két családot képviselő Wilson Eszter (14) és Eliza (12), valamint Molnár Levi (9), Verus (11), Bogi (13) és Csabi (15) foglalhatta el. A győztesek első alkalommal indultak a FIRST LEGO League-ben, de korábban már több hazai és nemzetközi robotépítő versenyen is eredményesen szerepeltek. A nemzeti döntőn egészen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, minden pontozott kategóriában (Robotfutam, Alapértékek, Innováció, Robotdizájn) az első három között végeztek.

„Nagyon örültünk, amikor a regionális fordulóban elsők lettünk, az viszont egészen meglepett minket, hogy a nemzeti döntőben is összesített első helyen végzett a projektünk, hiszen első alkalommal szerepeltünk a versenyen” – mesélték a Storms tagjai. „A csapatunk remekül működött együtt, volt, aki az innovációs projekttel, mások a robot programozásával, vagy a modellünk nyitó- és zárszerkezetének kitalálásával tették hozzá a magukét. Bíztatóak voltak a visszajelzések is, amiket a verseny során kaptunk. Izgalommal várjuk a világdöntőn való szereplést.” A szép eredmények is megerősítették Csabi és Verus elhatározását, hogy idővel majd hivatásszerűen is robotikával foglalkozzanak, Eliza viszont orvosnak készül – igaz, idővel ott is egyre nagyobb szerepet kap majd az automatizáció és a telemedicina.

A következő állomás: a görögországi világverseny

Bár eredetileg csak az első három helyezett jutott volna tovább a nemzetközi döntőre, a FIRST LEGO League szervezői felajánlásának köszönhetően Magyarország további két csapatot küldhet a görögországi döntőre. Így a negyedik helyezett, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Izidumbu, és a megosztott ötödik, az Agora Tudományos Élményközpont Agora Robotics versenyzői is képviseltetik magukat.

„Valamennyi csapat remekül szerepelt az eddigi legszínesebb hazai FIRST LEGO League mezőnyben. Külön elismerés illeti a felkészítő tanárokat, akiknek az idei nehéz tanév során is volt idejük, energiájuk támogatni diákjaik felkészülését. A versenybírók is minden elismerést megérdemelnek, az ő önkéntes munkájuk nélkül nem tudott volna megvalósulni egyik forduló sem. A robotika segítségével olyan tudással és tapasztalattal gazdagodnak a diákok, amelyek jól kiegészítik a »hagyományos« tantárgyakat. Nagyon örülünk, hogy a robotikával és az algoritmikus gondolkodással, illetve a projekt alapú, játékos oktatást segítő módszertannal is bővült idén a HiperSuli programja” – mondta Koren Balázs matematikatanár, digitális oktatási szakértő, a Telenor HiperSuli programjának szakmai vezetője.

A robotépítő, problémamegoldó csapatverseny magyarországi állomásainak kiemelt támogatója a Telenor Magyarország, szakmai partnere pedig a telekommunikációs cég digitális oktatást segítő programja, a HiperSuli. A program négy tagintézményének hat csapata is részt vett a megmérettetésben, köztük a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát képviselő EPYCTM, amely magabiztosan nyerte a zalaegerszegi regionális döntőt, illetve a nemzeti döntőn a zsűri nekik ítélte a „Motiváció” különdíját.

A verseny kapcsán, a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát képviselő EPYCTM csapat közreműködésével készült összefoglaló videó itt tekinthető meg, az FLL során készített kisvideók pedig a HiperSuli program YouTube-csatornáján érhetők el.