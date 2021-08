Megújult a sokorópátkai Művelődési Otthon – Fotók

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Pénteken adták át sokorópátkai Művelődési Otthont, ami a Magyar Falu program 32 864 445 forintos támogatásából újult meg. Ebből készült el a tetőcsere, födém hőszigetelés, új központi fűtés, az önkormányzat pedig négy nyílászáró cseréjét finanszírozta önerőből.

Az óvodai játszóudvarának felújítása még tart, a tervek szerint őszre készülnek el vele – mondta el Kara Ákos országgyűlési képviselő az átadóünnepségen.

Bassák Attila polgármester kiemelte, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően most már ősszel és télen is tudják használni az intézményt. „Születésnapokat esküvőket is lehet majd tartani, de a helyi civil szervezetek és az önkormányzat is szervez majd ide programokat többek közt egy közösségi disznótorban is gondolkoznak” – mondta a polgármester.

A Művelődési Otthon átadását szentmise követte. Ami után ebédre várt mindenkit a Sokorópátkai Mustármag Egyesület a templomkertbe. A falu kenyerét Vajda Péter sütötte meg, szorgos asszonyok pedig süteményekkel készültek az alkalomra.