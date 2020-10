Megszépül a makettpark Sopronban

Még idén elkezdődik a Soproni Mini Vármegye Makettpark restaurálása. A környék nevezetes épületeinek kicsinyített mását bemutató park 2016-ban készült, de már megérett a felújításra.

Négy éve nyitotta meg kapuit a Soproni Mini Vármegye Makettpark, amit a terület akkori tulajdonosa, Bognár Csaba soproni vállalkozó álmodott meg. A nyolcszáz négyzetméteres parkban harminckét, arányosan kicsinyített épület található, ezek harmadát ő maga készítette.

– Két éve hunyt el Csaba, és azóta sajnos kevesebb időnk jutott a park karbantartására, mint amennyit érdemelne. Viszont nem szeretnénk, ha ez az örökség feledésbe merülne, a Csaba iránt való tiszteletből sem. Nemrég kibővítettük a makettvárost a csornai premontrei apátsággal és tervbe vettük, hogy még ebben az évben restauráljuk a meglévő épületeket. Ez egy remek látványosság az Erzsébet-kert közelében, ezért is tettük ingyenesen látogathatóvá – mondja Csapó Péter, a Full-Sopron Kft. vezérigazgatója.

A makettpark a Kossuth Lajos utca végén, az Erzsébet-kertnél található. Az 1900-as évekbeli Sopron vármegye legismertebb látnivalóinak kicsinyített mását tekinthetik meg benne az érdeklődők. Az épületek a Fertő tó stilizált partja körül helyezkednek el. Megtekinthető többek között a lánzséri vár, amely ma Ausztriához tartozik, a fertődi Esterházy-kastély, a kapuvári Szent Anna-templom, az egykori Déli pályaudvar és természetesen Sopron szimbóluma, a Tűztorony is.

– Az Alföldről jöttünk ide kirándulni és érdekelt ez a miniváros. A fertődi kastélyt láttam már élőben, és most örömmel fedezem fel itt is, olyan, mintha madártávlatból tekintenénk az egészre. Láttam olyan épületeket, amikkel eddig még nem találkoztam, ha tudom, megnézem őket teljes nagyságukban is – mondta lapunknak Csömödi Erzsébet, aki férjével sétálgatott a makettparkban.