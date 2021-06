Megnyílt a bécsi Práter, a látogatók akár a helyszínen is is csináltathatnak koronavírus-tesztet

Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A park a megszokott szórakozási lehetőségek mellett számos újdonsággal is várja a szórakozni vágyókat. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt kell – utóbbit a parkban is meg lehet csináltatni.

Bécsben is egyre javulnak a járványügyi mutatók, ezért 2021. május 19-én megnyitotta kapuit és egyben 255. szezonját a Práter. Az osztrák főváros emblematikus vidámparkjában található a város egyik jelképe, az Óriáskerék is, amely a többi szórakozási lehetőséggel és széles körű gasztronómiai kínálattal együtt már tárt karokkal várja a kikapcsolódni vágyókat – igaz, némi megkötéssel.

A létesítmények használatához negatív Covid-teszt, oltás, vagy egy igazolás kell arról, hogy az illető 6 hónapnál nem régebben átesett a koronavírus-fertőzésen. Ha valakinek éppen egyik sincs kéznél, de nagyon szeretne szórakozni, a parkban lévő három tesztelőkonténer egyikében lehetősége van ingyenesen (vagy ha valakinek nincs osztrák egészségbiztosítási kártyája, 25 euró fejében) tesztet csináltatni. Mivel a Práter nyitott és nincs belépő, az egyes attrakciók látogatásához minden alkalommal meg kellene mutatni a védettséget igazoló dokumentumot. Ezt elkerülendő, az arra jogosultak karszalagot kapnak, amit elég csak felmutatni és már indulhat is a felhőtlen mulatság.

A Práter vezetése kihasználta a pandémia miatti kényszerszünetet és újdonságokkal is várja látogatóit. A „Praterbühne” színpadon kabaréelőadásokkal szórakoztatják a közönséget, a „Mágikus Rotor” pedig immár 45 méter magasba repíti fel az utasokat, 110 km/h sebességgel. Visszatér a népszerű „Dinner in the Sky” is, ahol egy speciális asztalnál helyet foglalva a vendéget egy daru 50 méter magasba repíti, hogy ott költhesse el a fenséges lakomát. Ezenkívül – vadiúj attrakcióként – jön a „Brainstormy” nevű szabadulószoba, igaz, ez a vírushelyzet miatt csak ősszel nyit meg. Megújult a legendás Luftburg vendéglő is: a teljes átépítés után immár ez a legnagyobb bioétterem a világon.