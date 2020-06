Megnyerte a zsűrit versével a győri jogászhallgató

Szalay András korcsoportjában az előkelő harmadik helyet érdemelte ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkársága magyar költészet napja előtt is tisztelgő, „Vers- és novellaírás a fenntarthatóság jegyében” címmel meghirdetett pályázatán nemrégiben.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves hallgatója Köszi rózsa című versével nyerte meg magának az illusztris zsűrit, Demeter Szilárd, író, publicistát, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját és Pál Dániel Levente, költő, prózaíró, műfordítót.

„Büszkeséggel tölt el, hogy Győr és az egyetem jó hírét is keltettem az eredményemmel. Úgy érzem, ilyenkor sem feledkezhetek meg arról, hogy mennyi mindent köszönhetek a jogi karnak és főként dr. Barna Attila tanszékvezetőnek, aki kezdetektől tered ad nekem arra, hogy kibontakozhassak. Jóvoltából legutóbb egy versfelolvasó estet is tarthattam, ami mérföldkő az életemben. Visszatekintve, attól az eseménytől merem magam költőnek nevezni” – köszönte meg a lehetőséget a művészetek iránt már gimnáziumban is fogékony Szalay András. A fiatal tehetség a vizsgaidőszak után kéziratait rendezi, mert tervei szerint hamarosan kötetben láthatjuk viszont műveit, melyeket most Kezdő tollvonásaim nevű közösségi oldalán oszt meg a nagyérdeművel. Az érdeklődők itt elolvashatják a díjazott alkotást is.

„A XXI. században úgy látom, egyre kevesebben olvasnak verseket, kevésbé értékes, ha valaki versben fejezi ki magát. Ha már csak annyit teszek az irodalomért, hogy egy-egy ismerősöm elolvassa egy versem, megérte belefogni a munkába. Fontos, hogy ma is képesek legyünk megállni pusztán egy sor miatt, hogy tudjunk lassítani. Nyertes versemmel is éppen ezt szerettem volna üzenni, hogy a mindennapos rohanás mellett se felejtsünk el embernek maradni” – fejtette ki érdeklődésünkre az ifjú költő.