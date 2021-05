Megnőtt a szállítási idő – Alkatrész- és kerékpárhiányt idézhet elő a boltokban a pandémia

Itt a jó idő, de bajban vannak a kerékpárüzletek. A vásárlók rendre keresik őket, hogy új bringát vásároljanak, de sok helyen hiába. Olvasóink felvetették, mi pedig utánajártunk: valóban hiánycikk lett a bicikli?

Már a járvány előtt is nőtt a kerékpározás iránti igény. A koronavírus-járvány okozta korlátozások aztán még többeket késztettek arra, hogy két kerékre pattanjanak és úgy intézzék napi teendőiket. Akadnak azonban problémák a kínálattal. Olvasóink jelezték, hogy vagy nem tudnak megfelelő biciklit vásárolni, vagy hosszú ideig kell várniuk, míg megérkezik a kiválasztott darab.

Kiss György kerékpárüzlet-tulajdonos szerint a home office bevezetése, az edzőtermek és uszodák bezárása, a bezártság érzése miatt az emberek alternatív megoldásokat keresnek a mozgásra. Rengetegen túráznak, és egyre többen közlekednek kerékpárral, ami nyilván többek kedvét meghozta a kerékpárvásárláshoz.

Kiss György kerékpárüzlet-tulajdonos nem tapasztalt forgalomcsökkenést.

– Jó forgalmunk van, mint minden tavasszal. Tavaly a duplájára nőtt a vásárlások száma az előző évi eredményeinkhez képest, idén pedig reményeink szerint szintén növekedés lesz majd.

Sok vásárló keres egy kimondott terméket, amit legtöbbször az interneten néztek ki, és csalódottak, ha az a bizonyos típus épp nem található a boltban. Azonban az üzletben dolgozók minden esetben tudnak olyan terméket ajánlani, ami árban, stílusban, sőt, még színben is megfelelő lehet. Sajnos az alkatrészek és egyes modellek esetében nem elhanyagolható a tény, hogy az utóbbi egy évben több gyárat is le kellett állítani ideiglenesen a járvány miatt, vagyis a kínálat egy része kiesett. Ráadásul a fertőzés terjedése miatt szállítási nehézségek is adódtak, szigorodtak az ellen­őrzések a határokon.

– Megváltozott a világ – fejtette ki Kiss György. – A pandémia jelentősen átírta a kereslet-kínálat szabályait nem csak a kerékpárpiacon. Épp ezért az üzlettulajdonosoknak alkalmazkodniuk kell a kihívásokhoz.

A mosonmagyaróvári üzlettulajdonos, Nyikos Elek Zoltán is fennakadásokról számolt be. Elmondása szerint már egy évvel korábban is raktározási módszerre kellett átállnia, bevásárol alkatrészekből vagy kerékpártípusokból, akkor, amikor lehet. Ennek köszönhetően boltjában sok a kerékpár, így a vásárlók megtalálhatják azt, amire szükségük van. Azonban az alkatrész-, illetve kerékpárhiány rendszeresen okoz fennakadásokat.

– A saját kiszállítással dolgozó cégek tudják tartani a határidőket. A futárcégeknél már akadhatnak fennakadások, és így az üzleteknek és a vevőknek is tovább kell várniuk egy-egy alkatrészre.