Meglódult a Győr-Moson-Sopron megyei albérletpiac – hírgrafikán mutatjuk a bérleti díjakat és az eladási árakat

Az albérletek piacán elindult a főszezon a felsőoktatási ponthatárok július végén történő kihirdetésével, ez pedig felélénkítette a járványhatás miatt tavaly mélypontra kerülő, ám az idén élénkülést mutató piacot. Ugyanakkor az országos albérletpiac az utóbbi évekhez képest megváltozott, a fővároson kívüli piac erősödött – áll az ingatlan.com legújabb elemzésében, amely az országos albérletpiaci trendek mellett a Győr-Moson-Sopron megyei helyzetet is ismerteti a kínálat alapján.

Országszerte élénkülést mutat az albérletpiac, ahol július végén a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követően elindult a főszezon.

A fővároson kívüli albérletpiacon az idén 13 százalékkal nőtt a kereslet főként az egyetemvárosoknak köszönhetően.

Győr-Moson-Sopron megyén belül Győrben a kiadó lakóingatlanok átlagos bérleti díja 110 ezer forint volt, Sopronban pedig 120 ezer forintnál tartott. Az eladó lakóingatlanok esetében az átlagos győri négyzetméterár 514 ezer, a soproni pedig 495 ezer forintot tett ki. A kiadásból adódó hozam pedig a befektetők számára is vonzóvá teheti a szóban forgó városokat.

Élénkülő albérletpiac

„Az egyik legfontosabb változás az, hogy idén országosan csak 3 százalékkal nőtt az albérletpiaci kereslet, miközben a fővároson kívüli bérelhető lakóingatlanok iránti érdeklődés 13 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ez a két számjegyű növekedés pedig elsősorban a megyeszékhelyek és az egyetemvárosok fokozódó népszerűségének köszönhető. Egy másik látványos adat szerint országos átlagban 2015 óta duplájára nőtt a kiadó lakóingatlanok iránti kereslet, ezzel szemben a fővároson kívüli piacon megtriplázódott” – jellemezte a trendeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: További változás a korábbi időszakhoz képest, amely hozzájárul a kereslet erősödéséhez, hogy ma már a Budapesten kívüli piac a befektetők számára is vonzóbb célpont lehet, elsősorban az egyetemvárosokban, mégpedig a diákokhoz évről évre köthető kereslet és ezzel összefüggésben az elérhető hozamok miatt. Korábban a befektetési célú vásárlásoknak elsősorban Budapest adott helyet, de azzal, hogy sok megyeszékhelyen a lakóingatlanok eladási ára arányosan alacsonyabb, mint az elérhető bérleti díj, ezért ezek a nagyvárosok felkerülhetnek a lakásbefektetésben gondolkodók térképére. Emellett a gazdaság újraindulása miatt élénkülő munkaerőpiac is segítheti az különböző nagyvárosok albérletpiacának erősödését.

A bérelhető lakások piacának erősödésére utalnak az albérletpiaci mozgásokat 2020 augusztusa óta bemutató hivatalos KSH-ingatlan.com lakbérindexének legújabb adatai is. Júniusban az előző hónaphoz képest 1,6 százalékkal nőttek országos szinten a bérleti díjak, sorozatban ez volt a harmadik hónap, amikor több mint 1 százalékos volt a havi növekedés. A Győr-Moson-Sopron megyét is magában foglaló nyugat-dunántúli régióban is a bérleti díjak emelkedésére utal a lakbérindex, az áprilisi csökkenés kivételével minden hónapban emelkedtek az átlagos bérleti díjak az előző hónaphoz képest, júniusban például kiemelkedő, 1,7 százalékos volt a növekedés májussal összevetve.

Venni vagy bérelni?

Persze minden nagyvárosban, így a nagy egyetemvárosokban is felmerül a kérdés, hogy lakóingatlant bérelni vagy vásárolni érdemes-e, akár a hitelfelvétel lehetőségét is mérlegelve. Ugyanis, akinek van megfelelő saját forrása és hitelképes, az akár lakáskölcsönből is finanszírozhatja a vásárlást, a lakáskiadásból származó bevételből pedig fizetheti a törlesztéseket. Például a legkedvezőbb, piaci alapú 10 millió forintos, 20 éves futamidejű, végig fix törlesztőrészletű kölcsönöknél a havi törlesztés 65 ezer forint alatt marad.

Az inflációs kockázatok miatt a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklust indított júniusban, így emelkedés várható a hitelkamatoknál. Akik hitelfelvételben gondolkodnak, azoknak érdemes minél előbb lépniük, mert drágábbak lehetnek a hitelek.

Jobb a hozam mint Budapesten

Az ingatlan.com adatai szerint Győr-Moson-Sopron megyén belül Győrben júliusban négyzetméterenként 514 ezer forintért kínálták eladásra a lakóingatlanokat – lakásokat, iker-, sor- és családi házakat -, Sopronban pedig 495 ezer forintnál járt az átlagos négyzetméterár. Győrben az átlagos bérleti díj ekkor 110 ezer forint volt, Sopronban pedig 10 ezer forinttal több. Ezekből adódóan a lakáskiadás Győrben és Sopronban 5,2-6 százalékos bruttó hozamot mutat a kínálati piaci adatok szerint. Ez pedig – megfelelő helyi kínálat esetén – az ország más részeiben élő, lakáspiaci befektetésben gondolkodókat is lépésre késztetheti, mivel kedvezőbb hozamot jelent az 5 százalék alatti fővárosi hozamnál is.

A megyei, ezen belül a győri és soproni albérletpiac erősödésében szerepet játszik, hogy egyetemvárosokról van szó, emellett az is élénkíti a piacot, hogy a megyeszékhely gazdaságilag a legfejlettebb városok közé tartozik. Továbbá a határmenti megyei városokból, településekről Ausztriába járó ingázók is erősítik a megyei albérletpiacot. Összességében pedig Győr egy fejlett és fejlődésben lévő régió központja, ezért hosszabb távon is élénkülő lakó-, ezen belül albérletpiacra lehet számítani.