Megkezdődött a szarvasbőgés a Sopron környéki erdőkben

Az ősz beköszöntével elkezdődött a szarvasbőgés is. A Sopron környéki erdők közkedvelt kirándulóhelyein is hallható az agancsosok párzási éneke. Óvatosan kell viszont az utakon közlekedni, hogy a figyelmetlen állatokban és az autóban se essen kár.

A gímszarvas a magyar erdők királya. Szeptember elejétől a szarvasbikák semmi máshoz nem hasonlítható hangot kiadva terelgetik a területen lévő nőstényeket, jelezvén ezzel a többi hímnek erejüket. A jelenséget a szaknyelv mellett már a köznyelv is szarvasbőgésnek hívja – magyarázta Bánáti László. A cél a bikák számára minél több nőstény „megszerzése”, a természetnek pedig az, hogy a legerősebb bikák párosodjanak a legtöbb nősténnyel.

Harc a háremért

A csoportot terelgető hímek mellett megjelennek más bikák is. Ennek során összetűzésre általában a középkorú egyedek között kerül sor, amelyek eleinte hangos és látványos erőfitogtatással, majd végső megoldásként fizikai összecsapást alkalmazva igyekeznek elkergetni a háremükre pályázó ellenfelet. Az idősebb példányok méretükkel és terebélyes agancsukkal akár harc nélkül is elijeszthetnek egy-egy jobb kondícióban lévő, de fiatalabb vetélytársat. A gímszarvas egyébként rejtett életmódot folytat, zavarja az ember közelsége. Párzási időszakban ezt a viselkedésüket félreteszik, éjjel-nappal keresik a nőstényeket és párzási szándékuknak hangot adva akár nappal is bőgnek. A július-­augusztus környéki őznászhoz hasonlóan a közutakon ilyenkor nagyon kell figyelni az autósoknak, mert a bikák minden óvatosság nélkül áthaladhatnak az utakon. – Egy kifejlett, kétszázötven kilós állattal való ütközés súlyos következménnyel járhat – magyarázta Bánáti László.

Ne ijesszék meg a szarvasokat!

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. megkéri a Soproni Parkerdő látogatóit, ne térjenek le a kijelölt utakról, mert ezzel megijesztik az állatokat, meghiúsíthatják a bőgést és a párzást is, ez pedig már a vadgazdálkodási tevékenységet is befolyásolja. A gímszarvasok fő vadászati ideje egybeesik a szarvasbőgéssel, ilyenkor a legterebélyesebb agancsú egyedeket veszik célba. A vadászok a trófeát komoly szabályok szerint bírálják. A vadászatra Magyarországon a főragadozók hiánya miatt van szükség, enélkül túlszaporodnának a vadak és rengeteg kárt tennének a mezőgazdasági és erdőterületeken egyaránt.

Itt hallhatjuk a hangjukat

A szarvasbőgés Sopron környékén a Fehér úti tónál, a Muckon, Újhermes és Brennbergbánya környékén, valamint a Páneurópai Piknik-emlékhelynél is hallható. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. felhívja a természetkedvelők figyelmét, hogy míg a Soproni Parkerdő korlátozás nélkül látogatható, a sík vidéki erdészet területén, tehát Iván és Röjtökmuzsaj térségében csak délelőtt kilenc és délután három óra között szabad az erdőben tartózkodni.

Az erdőlátogatási tilalomról itt írtunk bővebben >>