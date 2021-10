Megérkezett a hidegfront Győr-Moson-Sopron megyébe is, de a jövő héten akár 20 fok is lehet

Kékestetőn havazni kezdett szerdán. A délutáni élő kameraképen az látszott, hogy egy kevés hó meg is maradt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ugyanakkor azt is közölte, jövő héten ismét melegszik az idő, a hét második felében akár 20 Celsius-fok is lehet.

A MetKép élő webkamerán is közvetítette a havazást. Azt írták: megérkezett a hidegfront, melynek köszönhetően egyre hidegebb levegő áramlik be az országba. Kékestetőn 2 fok alá hűlt a levegő és havazni kezdett, de még esőcseppek is keverednek néha a hópelyhek közé, így havas eső is megfigyelhető. A portál szerint várhatóan hamarosan intenzívebb hóesésre lehet számítani. A következő órákban a Bükkben és a Mátrában átmenetileg mérhető hó is hullhat – írták.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is azt írta a Facebook-oldalán, hogy a szerdára érkezett hidegfront mögött záporok, hódarazáporok alakultak ki, a keleti határszélen megdörrent az ég. További záporok is várhatók. A hegycsúcsokon hópelyhek is keverednek az esővel – jegyezték meg. A kommentekből kiderül, hogy délután négy óra magasságában Győrújbaráton jégeső hullott, míg Győrben csak zápor volt.

Olvasóink is megörökítették az októberi zivatarokat.

„Vámosszabadi (Szitásdomb) településen nyarat idéző felhők vonultak el felettünk a délutáni órákban” – írta fotóihoz olvasónk Horváth Lilla, aki a „Nyári záporok októberben” címet adta képeinek. Míg Sopronban egy dupla szivárványt kapott lencsevégre egy másik olvasónk, Fister Linda.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy másik bejegyzésében közzétették a következő napok előrejelzését is. Úgy fogalmaztak: „az idős hölgyek nyaralhatnak egy jót a jövő héten, ugyanis a forgatókönyvek a lassú melegedés fele tendálnak”. A meleg a jövő hét közepén, végén tetőzhet 20 fok környékén – írták. Ábrájuk szerint a következő napokban a minimumok még 3, a maximumok 12 fok körül alakulnak. Jövő hét csütörtök környékén viszont a minimumok alakulhatnak 10, a maximumok 20 fok környékén.