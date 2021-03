Megéri gyűjtögetni az aprót?

Nem csak a gyerekek, sok felnőtt is előszeretettel gyűjti a fémpénzt. De mi történik a nagy kupaccal, amikor papírpénzre akarjuk váltani? Kell fizetni a beváltásért? Ennek jártunk utána.

Ezt ne hagyja ki! A szabályokat kijátszva lehet több tízmilliós bevétele évente Hadházy cégének?

Vannak, akik kifejezetten a nagyhalakra utazva csak a kétszázas érméket teszik félre, hogy abból egy év elteltével kisebb beruházásokat valósítsanak meg. Az összegyűjtött aprótól többféleképpen is megszabadulhatunk, de bizony nem mindegy, hogy hova visszük beváltani. Bizony, kevesebb papírpénzt fogunk kapni, mint amennyit összegyűjtöttünk, mert a beváltásnak ára van. A bankoknál eltérő díjszabásokkal dolgoznak, igaz ez arra is, ha valaki úgy dönt, hogy az összespórolt többkilónyi pénzt befizeti a bankszámlájára.

A címletváltás a postákon sincs ingyen, kivétel ezalól, ha a beváltani kívánt összegből ott helyben csekket fizetünk be. Ez is lehet opció. A megspórolt összeget a számunkra megfelelő címletekben félretesszük abból a keretből, amit a csekkekre szántunk volna, így saját magunknak oldottuk meg, kvázi ingyen a váltást. Egyébként 8,57 százalékos díjért tudjuk csak beváltani bankjegyre az aprót.

Ha fizetni szeretnénk az apróval, azt sem tehetjük meg korlátlanul, ugyanis az eladó nem köteles elfogadni a nagy mennyiségű aprót. Egészen pontosan ötven darab az a határ, amit még átadhatunk a kasszásnak, tehát legfeljebb tízezer forintot tudunk így egyszerre elkölteni. Ugyanez fordítva is igaz, túl nagy címletű pénzzel sem fizethetünk kisebb összegű áruért.

Bankoknál is más és más a beváltás díja, vannak bankok, ahol 3–4, de akadnak olyan pénzintézetek is, ahol 10 százalék körüli szolgáltatási díjat számítanak fel, ugyanez a helyzet akkor is, ha a dunsztosüvegnyi aprót a bankszámlánkra szeretnénk befizetni.

De akkor mégis hol érdemes beváltani? Nos, most, hogy a legkisebb boltokban is fizethetünk már bankkártyával, a vendéglátóhelyek is zárva vannak, az sem kézenfekvő megoldás, hogy ilyen helyeken ajánljuk fel az aprónkat. A felhalmozás helyett mi a folyamatos beváltást és a papírpénz gyűjtését javasoljuk, akár ötszázasonként, ezresenként.