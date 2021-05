Már 55 ország fiataljai tanulnak a Széchenyi István Egyetemen

A minőségi oktatás, a sok angol nyelvű képzés, az elnyerhető ösztöndíjak és a rengeteg lehetőség mind azon tényezők között vannak, amiért érdemes a külföldi hallgatóknak a győri Széchenyi István Egyetemen tanulni – állítja a QS nemzetközi egyetemminősítő szervezet portálja, a TopUniversities.com.

A nemzetközi hallgatók körében az elmúlt időben egyre népszerűbbé vált a Széchenyi István Egyetem, ahol most már 55 ország fiataljai tanulnak. A külföldi hallgatók száma meghaladja a 600-at, az angol nyelvi képzési programoké pedig elérte a 35-öt. Sokatmondó tény, hogy az intézmény felkerült a két legnagyobb globális egyetemminősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education listájára is. A fejlődés látványos, nem véltelen, hogy a QS weboldala, a TopUniversities.com a napokban arról írt részletes cikket, mi teszi a győri universitast ilyen vonzóvá.

Az írásban a Széchenyi István Egyetemen tanuló külföldi hallgatók szólalnak meg, köztük a jordániai Khalil, aki a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Programban vesz részt önköltségesként, amely a gazdaságtudományok terén az egyetlen ilyen szintű angol nyelvű képzés Magyarországon. Ő úgy nyilatkozik, hogy Magyarország a legjobb helyek egyike a külföldön való tanuláshoz. „Az ország nemcsak az Európai Unió, hanem a schengeni övezet tagja is” – hívta fel egy, a külföldiek számára fontos szempontra a figyelmet, amit ő is kihasznál, hiszen ősztől Milánóban vesz részt részképzésben. Volt miből választania, hiszen a Széchenyi István Egyetemnek több mint 200 európai egyetem a partnere az Erasmus+-ösztöndíjprogramban.

A marketingszakos palesztin Anasnak az a tapasztalata, hogy a Széchenyi István Egyetem elősegíti a hallgatói és a személyes élet tökéletes egyensúlyát. „Az ember sok mindent érhet el a tanulmányai során, és azon túl is jól érezheti magát” – magyarázta. A logisztikai mérnöknek tanuló mexikói Waldónak összehasonlítási alapja is van más városokkal. Ő úgy látja, hogy Győr Szegednél és Budapesten is jobb hely a hallgatók számára: hiányzik belőle a főváros zaklatottsága, miközben kiváló az elhelyezkedése, a Tisza-parti városnál pedig több lehetőséget kínál.

A cikk külön hangsúlyozza, hogy Győr nagyszerű életszínvonalat nyújt, az Egyesült Királysághoz vagy Észak-Amerikához képest megfizethetőbb áron. Szól arról is, hogy a Széchenyi István Egyetemen sok az angol nyelvű képzés, alacsonyabb tandíjjal, mint Nyugaton. Ráadásul azoknak, akik nyernek a kormány által támogatott Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramban, még a tandíjat, a szállást, az egészségbiztosítást és részben a megélhetési költségeket is állják, ami érvényes a győri universitas esetében is.

A szerző megszólaltatta a dél-afrikai Donovant, aki ennek az ösztöndíjnak köszönheti, hogy eljutott a Széchenyi-egyetemre, és sokkal olcsóbban szerezhet diplomát, mint hazájában. „A legpozitívabb hozadéka ennek az élménynek, hogy új emberekkel találkoztam, fejlődtem egyetemi tanulmányaimban, és élvezem a csodálatos, mozgalmas várost” – jegyezte meg.