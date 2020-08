Magyar világszínvonalat mutatnak be a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában – fotók

Zoób Kati, a Katti Zoób divatház és –márkaalapítója a kortárs magyar divatművészet értékmentő és -teremtő egyénisége kiállítása nyílt a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában.

A 25 éves KATTI ZOÓB Divatház gyűjteményes kiállítás, a bemutatott 106 öltözékből álló, káprázatos jubileumi gyűjtemény az eszterházai barokk-rokokó környezettel különleges hangulatú kölcsönhatásban kelti új életre a KATTI ZOÓB márka értelmezésében a divattörténelem meghatározó irányzatait és elemeit.

A légies szépségű alakok a Zoób Katira jellemző művészi minőség haute couture-je és a kézművesség találkozása műveiként a csipkétől a tafton át, a bőrig, a szalaghímzéstől a gyöngyön és flitteren át, az egyedülállóan finomművű bőrhímzésig, bőrintarziáig, a márka ikonikus rózsa-logómintájától a míves akantuszlevél, vagy akár-szamár motívumig – számtalan Zoób-osan világszínvonalú divatvarázslatot keltenek életre. – Itt és most, a barokk-rokokó miliőben megteremtődött Zoób Kati művészete és Eszterháza harmóniája – emelte ki köszöntőjében Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– A szépség, az emelkedettség, a finomság, az aprólékosság, az elegancia, a stílus talál itt egymásra. A KATTI ZOÓB egyetemes, egyben világszínvonalú magyar divatmárka, magyar teljesítmény – a magyar motívumvilágból is ihletett, megőrizve a kézműves mesterségeket. A látványában és tartalmában is igazán grandiózus kiállítás ezért is tölt el minket büszkeséggel, amikor a magyar államalapítás ünnepére válik megtekinthetővé itt, Eszterházán – fejtette ki az ügyvezető.

– Zoób Kati munkássága egy híd a mélyre nyúló, nagyon klasszikus értékeket hozó kultúra, a legnemesebb hagyományok és a jelen között – hangsúlyozta megnyitó-beszédében Ugron Zsolna, író. Az ő különleges motívumokat felvonultató, igényes, nem mindennapi anyagokból felépülő kollekciói stílusosan hangsúlyozzák: a divatművészetnek kell hogy legyen komoly gondolatisága és épülnie kell a hagyományokra, tisztelnie kell azokat, anyaghasználatban, technikákban. Zoób Kati tervezői ereje egyediségében rejlik, alkotóként nem csak mesterségbeli tudás, de művészetet teremtő titkok tudója.

A megnyitót követően Zoób Kati, a kiállítás kurátorával, Kiss Szilárddal közösen mutatta be a kollekciót. – Lenyűgöző élmény számomra ez a kiállítás – emelte ki Zoób Kati. – A munkatársaim ugyanazzal a precizitással, és egyediségre való törekvéssel rendezték be a kiállítóteret, mint ahogy a divatház gyönyörű ruháit készítik. Ez a tökéletesség a fertődi Esterházy-kastély környezetében egyedülálló összképet nyújt – fűzte hozzá a művésznő.

A kiállítás kurátora, Kiss Szilárd kiemelte: igazán különleges élmény Zoób Kati kollekcióját történelmi térben kiállítani, mert élettörténet és kiforrott koncepció van minden öltözékben. – Az elrendezés elve szerint a kiállítás minden blokkja a divatház, Zoób Kati világának jellegzetes építőköveire fókuszál. Az ellentétek itt kiegészítik egymást, harmóniát alkotnak.

A Zoób Kati: „Repertoár – Az ellentétek harmóniája” kiállítás a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában naponta 10 és 17 óra között látogatható az Eszterháza Exkluzív kastélytúra- és külön a barokk színháztörténeti túra és Zoób Kati kiállítás kombinált jegyekkel, továbbá egyénileg is megtekinthető november 19-ig.