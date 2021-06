Magyar Ízek Versenye – Négy arany, négy ezüst és hat bronz minősítést zsebeltek be a győr-moson-sopron megyei termelők

A Győr-Moson-Sopron megyei termelők összesen négy arany, négy ezüst és hat bronz minősítést zsebeltek be.

A Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület szervezésében meghirdetett Magyar Ízek Versenyére idén 35 termelő 130 termékkel nevezett. Az ország számos pontján termelők mellé Szlovákiából és Csehországból is érkeztek nevezések – mondta el lapunknak Madarász Sándorné Edina, a kisalföldi térség szervező tagja.

– A neves gasztroszakértőkből, étterem-tulajdonosokból, gasztrobloggerekből és átlagfogyasztókból álló zsűri 31 termelő termékét értékelte dobogósnak. Végeredményben 38 bronz, 45 ezüst és 10 arany minősítésű termék lett.

Csipkebogyós csili

– Öt éve kezdtünk el csilit termeszteni Nyúlon, 2018 óta pedig rendszeresen versenyeztetjük a termékeinket – mondta el Búzásné Kata, a Nyúli „tüzes” chili tulajdonosa, aki idén három dobogós elismerést is besöpört. Az amerikai világversenyeket is megjárt csiliszószok rendszeres szereplői a Magyar Ízek Versenyének, idén sikerült először arany minősítést szerezniük. A Madame Tapsi fantázianévre hallgató szószt csipkebogyóval bolondította meg Kata, ami a hazai ízeket kedvelőknél elsöprő sikert aratott. A kistermelő a csilik gondozása mellett egyéb zöldség- és gyümölcsfélék termesztésével is foglalkozik.

– Állandóan új ötleteken, ízpárosításokon töröm a fejem Nehéz kistermelőként tartani a multikkal a versenyt. A minőségi alapanyagok és a piacok helyett még mindig a könnyebb, gyorsabb és olcsóbb megoldásokat keresik a legtöbben – tette hozzá Búzásné Kata.

Karakteres kézműves sajtok

– Nem szoktam versenyekre járni, ez volt a második alkalom, hogy megmérettettük a sajtjainkat és az első Magyar Ízek Versenyünk – kezdte Kriskó Ádám sajtmester, aki három termékkel nevezett, melyből kettő arany, egy ezüst minősítést szerzett. – Közülük a félkemény Kapista és a lila hagymás krémsajttal töltött batyu a vevők nagy kedvence. A Móvári egy rúzzsal érlelt félkemény sajt, ami megyei sajátosság, hiszen Ujhelyi Imre nevéhez köthető – avatott be a sajtmester. A családi vállalkozásként működő Kriskó Sajtműhely Rábcakapin 10 éve készít saját állományú tehéntejükből különlegességeket. Mára 100–150 terméke közül válogathatunk. – Amikor lehetőségem van, eljárok továbbképzésekre, legutóbb egy olasz sajtmestertől tanultam, akitől több fortélyt és receptúrát is ellestem. Mindig vannak új ötletek, de hosszú az út, amíg a piacra eljut a végleges termék – fűzte hozzá Kriskó Ádám, akitől azt is megtudtuk, hogy a friss gomolya egy hét alatt kerül a fogyasztó asztalára, míg a keménysajtokhoz egy év érlelés szükséges. A közkedvelt Kapistát és Móvárit pedig három hónapig érlelik.

Aranyérmes levendulás szőlőzselé

Hegyi Tamás, a Kálnoki Levendulás tulajdonosa idén is indult a versenyen: levendulás szőlőzseléje arany, a levendulás lilahagyma-lekvárja ezüst minősítést érdemelt ki. – Meglepett az eredmény, főként, hogy szőlőzselénk ilyen rangos elismerést kaphatott. A nagyszülői ház melletti kis szőlőst igyekszem fejleszteni, a töveket pótolni. Sok fajtát termesztünk, ezeket kézzel bogyózzuk és a legfinomabb szemekből készül a zselé, amit levendulával ízesítek – avatott be a máriakálnoki kistermelő, aki a levendulát, lila hagymát is maga termeszti. Mint mondja, lassan egy évtizede őstermelő, 2019 óta kistermelő. – Egyelőre még nem engedhetem meg, hogy csak ebből tartsam el a családomat, viszont jó az a tudat, hogy a saját magam által megtermelt alapanyagokból állítok elő olyan termékeket, amiket mások is elismernek – fűzte hozzá a fiatal édesapa, aki szeret a konyhában sürögni-forogni, kísérletezni, s most még a méhészkedéssel is barátkozik.

Az országos verseny díjait ma adják át Máriakálnokon a IV. Szedd Magad! Levendula Hétvégén 10 órakor.

Díjazottak

Sudár Birtok: vadas-fűszerkeverék – bronz minősítés, Kálnoki Levendulás: levendulás lilahagyma-lekvár – ezüst, levendulás szőlőzselé – arany, Kriskó Sajtműhely: Kapista sajt – arany, Móvári sajt – arany, lila hagymás batyu – ezüst, Szandrakonyhájából: málnaszörp – bronz, rumoscso- kis szilvalekvár – bronz, fahéjas almalekvár – bronz, Nyúli Vitaminkamra: lilakáposzta-savanyúság – ezüst, vegyes savanyúság – ezüst, Nyúli „tüzes” chili: berek meggyes csiliszósz – bronz, BomBunny mustárszósz – bronz, Madame Tapsi csipkebogyós szósz – arany.