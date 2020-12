Madaras karácsonyi túra Sopronban

Játékos feladatlap segítségével ismerhetik meg az érdeklődők a téli madáretetés fontosságát a Madárkarácsony túrán. Az önálló program kellemes kikapcsolódás lehet bármely korosztálynak.

Az önállóan teljesíthető 2,6 kilométeres túra ötlete dr. Gyimóthy Zsuzsanna kutató-tanárnak köszönhető, aki a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumban egy madárismereti kutatóprogramot vezet. A szervezésben részt vett a Soproni Vándorok Túraegylet és a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. is.

– Már több mint két éve vezetem a kutatóprogramot a Vas-Villá’-ban a Soproni Egyetemmel és a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal együttműködve. Tanítványaimmal énekesmadarakat gyűrűzünk és a botanikus kertben kihelyezett odúkat ellenőrizzük. Emellett minden hónapban vezetek egy tematikus sétát a gyerekeknek az erdőben – mondta dr. Gyimóthy Zsuzsanna. Hozzátette: a tanulók körében népszerű a tematikus túra, rendszeresen várják a közös programot.

A kutató-tanár elmondta, hogy a Madárkarácsony túra útvonalát többször teljesítette már a program résztvevőivel, mindig nagy sikerrel.

– Tanítványaimnak korábban csapatversenyben szerveztem meg ezt a túrát. Sajnos a járványügyi helyzet miatt most nem lehet közösségi rendezvényeket tartani, így át kellett gondolni az elképzelést. A túra alkalmas az önálló bejárásra, ezért úgy gondoltam, hogy városi szinten is meghirdethetjük, és akár kisgyermekes családok is részt vehetnének rajta. Így idén sem kell lemondaniuk a családoknak a közös szórakozásról a szabadban – részletezte a kutató-tanár, aki a feladatokat úgy állította össze, hogy azt bárki könnyedén meg tudja oldani és minden korosztály számára izgalmas legyen.

– A feladványok nagy része madártani témával kapcsolatos és a téli madáretetésre hívja fel a figyelmet. Fontos számomra, hogy a gyerekek szórakozva tanuljanak és ezáltal megismerkedjenek a hazánkban előforduló madárfajokkal. A sétán a résztvevőknek tizenkét helyet kell felderíteniük, minden állomáson találnak egy-egy zsírkrétát és a feladatokhoz tartozó képsort. A helymeghatározásokhoz tartozik egy játékos leírás is térképpel együtt, ami segít rábukkanni az állomásokra – mondta el dr. Gyimóthy Zsuzsanna.

Az érdeklődők a túrát január 3-ig teljesíthetik, a feladatlapokat az Erdei Büfében és a VasVilla’ portáján szerezhetik be és ott is adhatják le. A kalandpark parkolójában is helyeztek ki lapokat. Azok a gyerekek, akik teljesítik a túrát, egy erdei naplóval gazdagodhatnak, ami további élményekre ösztönözheti őket.