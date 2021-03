Lelkünk újranyitása

Emberi mivoltunk két fő dologból tevődik össze, testből, és lélekből. Ezen kettő együttes működése és harmóniája adja meg azt a tökéletes egységet, amit életnek nevezhetünk. Bármelyik is sérül a kettő közül, az kihatással van a másikra.

Sok szempontból embert próbáló időszakot élünk. Lassan egy éve meg vagyunk fosztva az emberi kapcsolatoktól, korlátozva vagyunk a szabad mozgásunkban, és több-kevesebb sikerrel küzdünk egy betegséggel, ami mostanában nem látott mértékben ragadja el az ismerőseinket, szeretteinket. De vajon a testünk megóvásán kívül fordítunk-e figyelmet a lelkünk állapotára is?

A keresztény világ Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezik a nagyhéten, évről-évre felelevenítve azt az életáldozatot, ami kétezer évvel ezelőtt minden ember üdvösségéért megtörtént. Jézus kereszthalálának legcsodálatosabb momentuma, hogy önként valósult meg, és minden emberre kiterjed. Első látásra éles kontrasztot fedezhetünk fel, az üdvösség és kereszthalál vonatkozásában, de ha jobban belegondolunk, felismerhetjük, hogy valójában keretbe foglalja Isten tervét, és a megváltás művét. Egy fán bukott meg az üdvösségünk, Ádám és Éva vétke miatt, és Jézus által kaptuk vissza, aki a kereszt fáján vitte véghez áldozatát. Nyilvánvalóvá válik tehát számunkra, hogy Isten nem mondott le az emberről annak ellenére sem, hogy nem az ő szándéka szerint élt, hanem mintegy „jóvá téve” az első emberpár bűnét, saját Fiát küldte el megváltásunkra. Ez az áldozat, ami mindannyiunk javát hivatott szolgálni, nagyságához híven, embert próbáló szenvedések árán teljesedett be. Jézus életútja és szenvedései azonban nekünk is példát mutatnak, és utat nyitnak egy olyan élet felé, amelyben a lelki nehézségekkel szemben is találunk segítséget, illetve mi magunk lehetünk kapaszkodók a körülöttünk élők számára. Kivételes erő rejlik abban, ha egymás támaszai tudunk lenni. Vajon ki tudunk-e tartani János apostollal és Mária Magdolnával együtt Jézus mellett, egészen a végéig, akkor is, ha már úgy tűnik, hogy minden el van veszve? Tudunk-e ott állni a kereszt alatt, hogy aztán elsőként legyünk méltók a feltámadás csodájának megtapasztalására is? Tudunk-e igaz szívvel együtt érezni másokkal a megpróbáltatások idején, vagy elvakítanak bennünket a külsőségek, szokások, amik nélkül majd egy éve éljük az életünket? Korlátozva érezzük magunkat, pedig valójában lehetőséget kaptunk a befelé fordulásra, lelki töltekezésre, önvizsgálatra. Azokra a dolgokra, amelyek fontosak az életünkben, de gyakran szem elől tévesztjük őket. Megijedtünk, mert hirtelen semmi nem vonja el a figyelmet a lelkünk állapotáról, és kendőzetlenül szembesülünk azzal, ahogy élünk. Ahogy nem vesszük észre a körülöttünk élőket, azok gondjait, nehézségeit. Egyetlen problémánk, hogy az üzletek kinyissanak, újra le tudjuk kötni magunkat, és el tudjunk menekülni saját magunk elől.

Sok szempontból más lesz az idei húsvét, mint az eddigiek, de egy közös pont van bennük: Jézus Krisztus. Ő ugyanúgy véghez viszi keresztáldozatát, és feltámad mindannyiunk üdvösségéért. Az idén ugyan körmenet, tömeg és külsőségek nélkül, de talán épp így tudjuk mélyebben megélni a szívünkben igazán a húsvéti misztérium valódi lényegét. A mi döntésünk, hogy hajlandóak vagyunk-e lélekben osztozni a feltámadás örömében. A lelkünk újranyitását nem befolyásolja semmilyen vírus. Jézus szenvedésének története irányítsa rá figyelmünket arra, hogy mi is lehetünk Cirenei Simonok, és Veronikák az emberek számára, és az egymásra figyelés, őszinte odafordulás a leghatékonyabb gyógyszer lelki vírusainkkal szemben. Olyan vírusokkal szemben, amikkel nap mint nap küzdünk, csak nem akarjuk felismerni őket.

Engedjük be a szenvedő Jézust az életünkbe, nyissuk meg a szívünket felé, és minden környezetünkben élő ember felé is, ismerjük fel a lehetőséget az idei esztendő történéseiben, hogy lélekben mindannyian részesei lehessünk annak a csodának, amit János apostol és Mária Magdolna megtapasztalhatott húsvét reggelén.

Klauz Ádám