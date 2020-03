Lelki immunitás a járvány idején

Ezekben a nehéz, kiszámíthatatlan és számunkra szokatlan időkben, amikor annyi szó esik betegségről, fertőzésről, immunrendszerről, ne feledkezzünk meg róla, hogy nemcsak a testünknek van átfogó védelmi rendszere, hanem a lelkünknek is. Ezt nevezzük pszichológiai immunrendszernek.

Amíg a testünk immunrendszere megvéd minket a betegségekkel szemben, addig a pszichológiai immunrendszerünk a stressz és a különböző krízisek hatásaitól óv. Ebből következik, hogy immunrendszere mindenkinek van ugyan, de hatékonysága, állapota különböző, így pszichés immunitásunk is egyénenként változó lehet. Ennek állapota pszichológiai vizsgálatokkal, tesztekkel mérhető, de gyengülésére is különböző jelek figyelmeztetnek. Például a teljesítménycsökkenés, kimerültség, tehetetlenségérzés.

A gyerekek is stresszelnek

Természetesen egy gyereknek is van védekezőképessége, stresszel való megküzdési képessége, stresszre adott reakciója, de az eszköztára a felnőttekétől eltérő lehet, az életkor függvényében különösen. Minél kisebb egy gyerek, annál nagyobb szüksége van felnőtt segítségére, ha érzelmeit szeretné szabályozni. A szülő feladata az is, hogy eszközöket, megoldási módokat tanítson meg gyermekének, amivel hatékonyan tud megküzdeni a stresszhelyzetekkel. A tanítást nemcsak úgy kell elképzelni, hogy a szülő elmondja, mikor, mit kellene tenni, hanem a szülő saját viselkedésével olyan mintát nyújtson egy gyermeknek, ami erősebb bármilyen szóbeli információnál.

Egy gyerek azonban egészen másképp gondolkodik még, mint egy felnőtt: nehezen vár, türelmetlen, mindent azonnal akar és lehetőleg csak a jó dolgokat. Gondolkodása, életkori és fejlődéslélektani sajátosságai nem teszik lehetővé, hogy megfelelő ok-okozati következtetéseket alkosson, a fantáziatevékenysége viszont nagyon élénk. Ez azt jelenti, hogy hibás következtetéseket vonhat le, illetve a hiányzó információkat fantáziája azonnal kiegészíti.

Minél nagyobb, annál többet ért

A legkisebb gyerekek leginkább a szülők érzelmi állapotaiból érzékelik a megváltozott, feszült helyzeteket. Egy óvodás keveset ért a hírekből, azt azonban világosan érti, hogy anya és apa ideges, aggódik vagy feszült. A kisiskolás, iskolás korosztály már egészen más. Ott egyrészt nagy hírértéke lehet az új és sokszor valótlan híreknek, másrészt több részinformációval rendelkeznek, illetve több mindent meg is értenek a kialakult helyzetből. A szülők érzelmi állapotára való rezonálás náluk is központi szerepet kap, hiszen minden gyerek alapvető szükséglete a biztonság, amit elsődleges gondozóitól kap meg. Anna Freud átfogó vizsgálata nagyon jó példa erre, aki a II. világháborúban olyan gyerekeket vizsgált, akiket elválasztottak szüleiktől (biztonsági okokból), vagy árván maradtak. Hiába volt a fizikális gondozásuk kifogástalan, a biztonságos érzelmi kapcsolataik megszűnése súlyos következményekkel járt.

A serdülők, a nagyobb médiahasználat miatt is, jobban ki vannak téve az ál- és rémhírek hatásainak. Annak ellenére, hogy majdnem felnőttek, szükségük van a biztonságos érzelmi légkörre, arra, hogy választ kapjanak a bennük felmerülő kérdésekre.

Ne a járványról szóljon a napunk

Összegezve, a gyerekek szorongásai a szülők szorongásaiból, az elégtelen és magyarázat nélkül számukra ijesztő információkból és fantáziatevékenységük fokozott működéséből eredhetnek. Szinte elkerülhetetlenül előtérbe jön ilyenkor a halál témája is, amit ki-ki világnézete, vallási nézete szerint meg tud beszélni gyermekével az ő szintjén.

A gyerekek akkor is találkoznak az aktuális hírekkel, ha nincs otthon televízió vagy nem néznek hírcsatornákat, mert a környezetükben mindenhol ezzel találkoznak, mindenki erről beszél, csak ugye a hiányzó információkat képzeletük segítségével egészítik ki, ami sokszor a valóságnál is ijesztőbb lehet. Segíthet, ha elmondjuk, mi történik a világban, nézzük meg együtt a híreket (természetesen életkor- és hírműsorfüggő), beszéljünk róla és kérdezhessenek. Mondjuk el a tényeket, a pozitív dolgokra fókuszálva

(megelőzés, mi egészségesek vagyunk, fiatalok stb.), tisztázzuk, szűrjük a hamis információkat. De ne erről szóljon az egész nap. Jelöljünk ki egy időszakot, amikor ezzel foglalkozunk, a nap többi részében lehetőség szerint ne ez legyen a középpontban.

A kontroll most kulcsfontosságú

Kisebb gyerekeknek ezt el lehet úgy magyarázni például, hogy van egy nagy doboz, amibe minden félelmét, kérdését, gondolatát „belerakhatja”. Ebbe a dobozba bármi belekerülhet a nap folyamán, de a dobozt egy nap csak egyszer nyitjuk ki, egy előre megbeszélt időpontban. Akkor viszont megbeszélünk minden fontos kérdést és félelmet, ami őt foglalkoztatja.

A jelenlegi körülmények között valóban nagy jelentőségű egyrészt, hogy betartsuk a szükséges intézkedéseket, másrészt, hogy ennek ellenére minél inkább megpróbáljuk a normális életünket élni. A megváltozott helyzetben rendkívül fontos, hogy biztos pontjai legyünk gyermekeinknek, de nemcsak mi, hanem biztosítsunk is számukra biztos pontokat. Mik lehetnek ezek? Egyrészt a napirend: tervezzük meg a napot, a hetet. Mi lesz az otthoni menetrend, milyen formában fogunk tanulni? A nagyobbacska gyerekeket vonjuk is be, tervezzünk közösen. A struktúra, a döntések és a tervezés a kontroll érzetét adja, ami jelen helyzetben és pszichológiai immunrendszerünk megőrzése érdekében is kulcsfontosságú. Fontos azt éreznünk, akármilyen helyzetben vagyunk is, mi döntünk. Készüljünk tervekkel a szabadidő eltöltésének módjára is. Hasznos, ha szemléletet váltunk.