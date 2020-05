Légzés: lehet rosszul és jól is csinálni

Azt mindenki tudja, hogy a légzés fontos életfunkciónk, amellyel oxigént juttatunk a tüdőnkbe, illetve a vérbe. A légzésnek azonban számos kedvező, gyógyító hatása van, amiről sosem hallottunk még. Ligetvári Anita Vivation-légzéstréner örömmel állt rendelkezésünkre a témában, mi pedig lélegzet-visszafojtva hallgattuk.

– A légzésről annyit tudunk, hogy oxigénnel tölti fel a tüdőt, illetve a vért. Milyen élettani folyamatokra hat tulajdonképpen a légzés?

– A légzésünk születésünktől kezdve egy életen át végigkísér bennünket. Hatással van a fizikai testünk működésre, az érzelmeinkre és az elménk működésére is. A légzés alapvetően arra szolgál, hogy a levegőből a test számára szükséges mennyiségű oxigént felvegyük, az anyagcseretermékek egy részét, elsősorban a szén-dioxidot pedig leadjuk. A belső biokémiai folyamatok vegetatív módon, az akaratunktól és a tudatunktól függetlenül működnek, de légzésünk akaratlagos szabályozásával hatással tudunk lenni belső szerveink működésére. A légzés sejtjeinket látja el az életben maradáshoz szükséges oxigénnel, amely oxigént az egész testünket behálózó érrendszeren keresztül áramló vérünk szállítja. Ezért elmondhatjuk, hogy minden szervünkre és az összes élettani folyamatunkra hatással van a légzésünk. A testünk azon részeiben, ahová nem jut el oxigén, megszűnik élet. Ha rosszul lélegzünk, az negatív hatással van szerveink működésére, tehát az egészségünkre.

Szigorúan orron át

– Környezetünkben általában különböző a levegő minősége. Fontos, hogy mit lélegzünk be?

– Igen, nagyon is fontos, hogy mit lélegzünk be, de hosszú távon nézve sokkal fontosabb, hogy hogyan lélegzünk. Függetlenül a levegő minőségétől, a legalapvetőbb szempont, hogy mindig az orrunkon és ne a szánkon keresztül lélegezzünk! Aki ezt betartja, már sokat tett az egészségéért. Ha anatómiai oldalról vizsgáljuk a kérdést, akkor láthatjuk, hogy az orrunkban egy egész rendszer épült fel a levegő megszűrésére, úgy is mondhatjuk, hogy az orrunk az immunrendszerünk előretolt védőbástyája. Az orron át való légzésünk során az orrszőrök megszűrik a levegőt a szennyeződésektől. Az orrmelléküregben termelődő nitrogén-monoxidnak vírus- és baktériumölő hatása van. Az orron keresztüli légzés során a levegő útja hosszabb, így több ideje van a beszívott levegőnek felmelegedni, ezzel is tehermentesítjük a szervezetünket. A lassúbb, nyugodtabb, orron keresztüli légzés aktiválja az immunrendszerünket, tehát nagyobb védelmet biztosít a levegőben található káros összetevőkkel és szennyeződésekkel szemben.

Sok bajunkra gyógyír lehet

– Miként és mit gyógyít a légzésterápia?

– A légzésterápia az indiai jóga rendszeréből merítette az alapokat és innen fejlődött tovább. A légzésterápiában többféle légzésfajtát használunk. Az alap energianövelő és harmonizáló légzésmódszerek segítenek az egészségünk javításában, a betegségekkel szembeni nagyobb ellenállásban. Ezeket a módszereket elsajátításuk után bárki alkalmazhatja a hétköznapokban.

A légzésterápia vagy más néven transzlégzés segít az élet fordulópontjainál (kapunyitási nehézség, kapcsolatteremtés, szülővé válás, életközépi krízis, változókor, nyugdíjazás stb.) a nehézségek okainak feltárásában és a továbblépésben. Hasznunkra lehet a szülésre való felkészülésnél vagy a szülésélmény feldolgozásánál, de több fogantatási nehézséggel küzdő hölgynél sikerült feltárnunk segítségével a lelki okokat és megszüntetni azokat. A módszert a gyászolók kísérésénél is szoktam alkalmazni. Enyhíti a veszteség fájdalmát, támogatja az ilyenkor legyengült immunrendszer jobb működését, valamint csökkenti a magány és az elszeparáltság érzését.

Az emberek kilencven százaléka rosszul lélegzik

– Jól lélegzünk-e, illetve lehet-e, kell-e foglalkoznunk a légzésünkkel?

– Sajnos az emberek kilencven százaléka rosszul lélegzik. Nagyon sokan lélegeznek szájon keresztül, ami nagyon káros, de az orron keresztüli, túl mély vagy túl felületes légzés is ártó lehet hosszú távon. A rossz légzésünk oka egyrészt a mozgásszegény életmódunk, másrészt pedig a fel nem dolgozott érzelmeink. Említettem már, hogy a légzésünk befolyásolja az érzelmeinket, de ez fordítva is igaz: érzelmeink is befolyásolják a légzésünket. Más ritmusban és mélységben lélegzünk, amikor örülünk, békések vagyunk, és megint máshogy, amikor félünk, szorongunk vagy dühöt érzünk. Az emberek légzésmintázatából meg lehet állapítani, hogy milyen negatív érzelmeket nyomnak el magukban. A hétköznapokban megélt események mindenkor nyomot hagynak bennünk fizikai, érzelmi és mentális szinten egyaránt. Ahogy a testünket naponta megtisztítjuk a mosakodással, egy-egy speciális, de nagyon egyszerű légzési technika segítségével az érzelmi és mentális részünket is tehermentesíthetjük.

Mindenki másképp csinálja

– Ejtsünk néhány szót a mély hasi légzésről. Igaz, hogy alig ismerjük?

– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nők és a férfiak másképpen lélegeznek. A nők túlnyomó részben mellkasi, a férfiak pedig hasi légzést folytatnak. A mély hasi légzés egy intenzívebb anyagcserét indít be a testben, de hosszú távon túllégzést okozhat, ami rossz irányban változtatja a sejtek oxigén–szén-dioxid arányát. A légzésterápia inkább a különböző légzéstechnikák harmonikus alkalmazását ajánlja. Javaslom, hogy legyen mély hasi légzés, felületes energianövelő és immunerősítő, illetve feszültségkivezető, harmonizáló légzés is a mindennapjainkban. Ezek a légzéstechnikák a légzésterápia, illetve a jóga rendszerében elsajátíthatók és utána a hétköznapokban alkalmazhatók.

Mozogjon a levegő és persze mi is

– Adna pár hasznos tanácsot a most otthon maradóknak?

– Nagyon fontos, hogy a testünk és a lelkünk egyensúlyára egyaránt figyeljünk ezekben a nehéz hetekben, hónapokban. Gyakran szellőztessünk, hiszen az oxigént hamar elhasználjuk egy zárt térben. Aki teheti, aludjon bukóra nyitott ablaknál, használjon inkább vastagabb takarót. Egyébként a hideg levegőn spontán felületesebben lélegzünk, ami az energianövelő és immunrendszert támogató légzés alapja. Egészségmegőrzésünk szempontjából a rendszeres mozgás is nagyon fontos. A mozgással intenzívebbé válik a légzésünk, ami gyorsabb anyagcserét von maga után. Így a testben lerakódott méreganyagok hatékonyabban ki tudnak ürülni. Fontos, hogy a mozgást addig folytassuk, amíg az orrunkon át tudjuk venni a levegőt. Ha azt vesszük észre, hogy már a szánkon keresztül lélegzünk, akkor vagy lassítsunk a tempón, vagy tartsunk pihenőt, amíg vissza nem tudunk állni az orron keresztüli légzésre.

Ha feszültek vagyunk, vehetünk egy-két mélyebb levegőt, de aztán térjünk vissza a laza, orron keresztüli légzésre. Nagyon sokat segít, ha hetente 2–3 alkalommal relaxálunk vagy meditálunk.