Legyünk barátnők mások segítségére! #nemluxustáska

Lapunk is csatlakozott ahhoz az adománygyűjtő kampányhoz, amit második alkalommal hirdetett meg három, a nőket érintő társadalmi problémák iránt foglalkozásuk miatt is kifejezetten érzékeny nő.

Az alapvető tisztálkodás lehetősége a legtöbbek számára természetes, ám a nehéz körülmények közt élők számára elérhetetlen, pedig a méltóságuk és a nőiességük megőrzése számukra is ugyanolyan fontos. A #nemluxustaska adománygyűjtést először 2018 decemberében szervezte meg Cserta Szandra otthonszervezési tanácsadó, a Kívül Belül Boldogság alapítója, Huszka Ági stílusszakértő és színtanácsadó, valamint Kovács-Pálffy Anna, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. A kampány kitalálói tavaly 100–150 táskányi adományt vártak, de végül több mint tízezer jó állapotú táska gyűlt össze az adományozók jóvoltából.

Huszka Ágitól megtudtuk, hogy az adománygyűjtés ötletével Szandra kereste meg. A karácsonyt megelőző időszakban, amikor mindenkiben megnő az adományozási kedv, arról beszélgettek, hogy szeretnének jótékonykodni. Ekkor vetette fel Szandra, hogy látott egy ausztrál kampányt, amelyben higiéniás termékeket gyűjtöttek rászoruló nőknek. Szakmájukból adódóan és személyes okokból is fontosnak tartották, hogy ráirányítsák a figyelmet arra a problémára, hogy sokaknak luxuskategóriás terméknek számít még egy olyan hétköznapi tárgy is, mint a fogkefe, a szappan, az egészségügyi betét vagy a WC-papír. „Amikor azon gondolkodunk, hogy melyik márkájú egészségügyi betétet vegyük a drogériában, eszünkbe sem jut, hogy akinek nincs fürdőszobája, ő nem a márkák között válogat, hanem az élelmiszerek és a higiéniás termékek között. Neki az is nehézség, hogy megőrizze a méltóságát az utcán, egy átmeneti szállón vagy egy olyan lakásban, ahol több generáció él együtt” – emelte ki Huszka Ági.

Az alapvető tisztálkodás sokak számára elérhetetlen

Ági, a kampány egyik alapítója lapunknak elmondta, hogy mindkettőjük foglalkozása arról is szól, hogy ügyfeleiket a minimalizálásra, a felhalmozott tárgyak, ruhák csökkentésére is tanítsák. Ebből következett, hogy azt találták ki, hogy az adományokat egy használt, de jó állapotban lévő táskában kérjék, mivel a legtöbb nőnek van olyan táskája, amit megvásárolt, de az csak a szekrény alján pihen. Ahogy megszületett az ötlet, megkeresték barátnőjüket, Kovács-Pálffy Annát, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, hogy tudnának-e segíteni a táskák szétosztásában. Anna is örömmel állt barátnői kezdeményezése mellé. A szervezet így kapott kulcsszerepet a kampány logisztikájában. Ők garantálják, hogy az adományok valóban a menstruációs szegénységben élő nőkhöz jutnak el.

A Kisalföld is csatlakozott

Töltsön meg ön is egy jó állapotú táskát adományaival és azt január 30-ig adja le ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében. A táskákat január 31-én juttatjuk el a kampány hivatalos gyűjtőpontjára, ami megyénkben Győrben és Sopronban is a Smile nyelviskola.

A szervezők a táskákat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével helyben juttatják el tavasszal a nehéz helyzetben levő és otthoni erőszak áldozatává vált nőknek és fiatal lányoknak, akiknek ez az adomány megkönnyíti nemcsak a nehéz napokat, de a mindennapokat is. A nyilvános átadásokról mi is be fogunk számolni.

Mi kerüljön a táskába?

Fogkefe, fogkrém, szappan, tusfürdő, egészségügyi szárnyas betét, sampon, hajbalzsam, testápoló, kézkrém

Extra luxus a nem luxusban: dezodor, ajakbalzsam, nedves törlőkendő, hajgumi, hajkefe (új, tiszta), zsebkendő, wc-papír (nedvesség ellen védő csomagolásban), papucs és esetleg egy kedves személyes üzenet.

Mi ne kerüljön a táskába?

Tampon, mosható betét, illetve intim tölcsér (higiéniai okok miatt). Éles kés vagy borotva, illetve bármi, ami balesetveszélyes (például üvegdolgok). Tiszta bugyi, zokni (előző évben rajta volt a listán, de a kiosztásokon sajnos sokszor nem bizonyult hasznos adománynak a méretproblémák miatt). Bármilyen élelmiszer. Bármilyen ruhanemű. Gyógyszer.

Higiéniai okokból azt kérjük, hogy minden termék legyen új és bontatlan. A táska, amit ad, legyen használható állapotban. Ne legyen letörve a cipzár vagy az akasztó.