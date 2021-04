Lebontották a korábban védelem alatt álló ikervillát Mosonmagyaróváron

Régóta romosan állt egy ikervilla a Szent István úton. A tulajdonosok bontani szerették volna, ám az épület helyi védelem alatt állt.

Ezt ne hagyja ki! Önerőből is emelhetne bért a BKV, de nem teszi

A terület egyik tulajdonosa, Reznicsek László a Kisalföldnek arról számolt be, hogy régi álmát váltotta valóra azzal, hogy megvásárolta a szülői házzal szomszédos hátsó telket, majd családtagjaival további területeket is vett. Mint elmondta, eredetileg is bontani szerette volna az ikervillát, ám ennek eddig a helyi védelem szabott gátat.

A helyi védelem törlését korábban is kérte

– A szülői házzal szomszédos hátsó telket a rajta lévő ikerház felével 1982-ben vásároltam meg. A Szent István király út 89. már akkor is nagyon gazos, elhanyagolt volt. 1994-ben sikerült a másik felét is megvennünk családtagjaimnak. 2015-ben került a fiam tulajdonába a 91-es szám alatti rész. A 87-es szám alatti ingatlan 1999-ben került a tulajdonomba, s rá egy évre bontottam le a rajta lévő házat. Ugyanezt terveztük az immár összevont 89–91-es szám alatt lévő ikerházzal is, melyet 2003-ban helyeztek helyi védelem alá. Erről azonban csak 2008-ban szereztünk tudomást, amikor az épület homlokzatának felújítására, az ablakok cseréjére szólított fel az önkormányzat. A bontáshoz a helyi védelem törlését kezdeményeztük korábban, azonban akkor ezt elutasították – foglalja össze a múltat az épület gazdája, Reznicsek László.

Életveszélyes lett

Egy statikus mérnök véleménye után tavaly igazságügyi szakértői véleményt kért, mely kimondta az épület életveszélyességét.

– Az ingatlant eredetileg is azért vettem meg, hogy lebontsam. Ha valaki azt tervezi, hogy kopaszra nyíratja magát, előtte nem megy el fodrászhoz, hogy megigazítsa a frizuráját – jegyezte meg arra a kérdésünkre: miért nem tett a villa romos állapota ellen.

Végezetül kiemelte, a bontás után sok negatív kritika érte, ezért a terület eladásáról döntött: „El kell hordani az építési törmeléket, rendet rakni, utána kikerülhet az Eladó tábla. Ám az értékesítést nem kapkodom el, még gyermekeimmel egyeztetek.”

Háromfelé kell osztani a telket

– A Szent István út 91. alatti épület tulajdonosa már 2018-ban kérelmezte a helyi védelem törlését, hivatkozva az épület műszaki állapota miatti bontási szándékára. Az akkori eljárásban nem született döntés a törlésről. Felkértük a tulajdonost, mutasson be egy építészeti koncepciót, mit szeretne építeni az elbontott villa helyén. 2020-ban ismét benyújtott egy kérelmet, alátámasztva egy statikus szakvéleménnyel, mely szerint az épület állaga olyan rossz, hogy az nem felújítható. A falak repedezettek, átázottak, a fafödém és a tetőszerkezet részben elkorhadt. Ebben nyilván része volt az elmaradt karbantartásnak is – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kitley Tibor városi főépítész.

A szakember arról is beszélt, hogy a védelem törlését a szabályozási terv módosításához kötötték. Eszerint a nagy méretű, széles telket az eredeti állapotnak megfelelően háromfelé kell osztani. Az építési hely, kötelező utcai építési vonal meghatározásával elérhető, hogy az utcaképbe illeszkedő, kétszintes, formavilágában azokhoz igazodó épületek épülhessenek. Tekintettel a megnövelt zöldfelületre, a lakásokhoz előírt másfél parkoló telken belüli elhelyezésére egy telken 6–8 lakás építhető.

A szabályozási terv módosításának hatálybalépését követően változtattak a településképi rendeleten, melyben az épület helyi védelmét törölték. Kitley Tibor hozzátette: ezzel egyidejűleg védetté nyilvánították a Fatelep utca 5. alatti épületet, így továbbra is közel 200 épület áll helyi építészeti védelem alatt.

– Számos villaépület kapott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást is a felújításra. Nyilvánvalóan sajnálatos dolog, ha egy régi épületet lebontanak, de sokszor ez elkerülhetetlen a műszaki állapot miatt. Bízunk benne, hogy ez teret ad új, az elődökhöz méltó épületek létrejöttéhez – szögezte le még a főépítész.

A villasor története A Magyaróvárt és Mosont összekötő országút mentén 1909-ben indult el az egyoldali villasor építése mindkét település irányából, a már akkor emlegetett egyesítés reményében is. Az első ütem az I. világháború, majd a vármegye megszűnése miatt torpant meg. Újabb lendületet az 1930-as években vett. Az egykori villaépületekből jelenleg 16 áll helyi építészeti védelem alatt. A villasor sosem épült ki teljesen, csak a telkek jobb felén, a többi beépítés ettől idegen.

A helyi védelem törlése után lebontották az ikervillát és a területet rendezik.

Fotó: Kerekes István