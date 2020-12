Lassan feledésbe merülnek a karácsonyi képeslapok

Az évezred elején az ünnepi készülődés egyik fontos pillanata volt a képeslap kiválasztása. Milyet küldjünk a barátoknak, családnak kevéssé ismert távoli rokonoknak? A digitális világban viszont kiveszni látszik ez a hagyomány.

Nem is oly régen még tele volt a postaláda a karácsonyi üdvözlő lapokkal, viszont ma már egyre többen választják az online üdvözlet küldést. Pedig a legtöbb ember sokkal személyesebbnek érzi, ha valódi képeslapot kap, mintha virtuálisat.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a Magyar Postánál feladott képeslapok darabszáma, évente átlagosan 10 százalékkal csökkent. A járvány-időszakot megelőzően a képeslap forgalmazás 35 százalékát a karácsonyi, több mint 10 százalékát pedig a húsvéti szezonális képeslapok forgalma adta. Érdekesség azonban, hogy van érdeklődés a helyi jellegű képeslapok iránt, amelyek forgalma május-augusztus hónapokra koncentrálódik a turisztikailag frekventált postákon.

A Magyar Posta az elmúlt években mintegy 1,2 -1,4 millió darab képeslapot értékesített, az idei évben ennél alacsonyabb mennyiségre számítanak, körülbelül 1 millió darabra.

Vannak azonban, akik még ragaszkodnak a régi hagyományokhoz. A Győri Filharmonikus Zenekar minden évben gyönyörű képeslappal örvendezteti meg bérleteseit és támogatóit.

– Az értékmentés és az értékteremtés mentén dolgozunk nap, mint nap. Többszáz évvel ezelőtt született zeneműveket is játszunk, a repertoárunk egy része a 17-18-19. századból táplálkozik . Hiszünk benne, hogy a múlt értékeit meg kell őrizni. E hagyománytiszteletből is fakadhat a képeslapküldés tradíciójának megőrzése, amit a közönségünk is nagyon szeret – mondta el Fűke Géza, igazgató.

A Győri Filharmonikus Zenekar évente körülbelül 2 ezer ünnepi lapot küld ki, melyek a nagyszerű győri grafikus, Csobod Eszter munkáját dicsérik.

– Talán a pénz és az idő, az ami leszoktat minket a képeslap küldésről, mi viszont szeretnénk megőrizni ezt a hagyományt amíg csak időnk és keretünk engedi – tette hozzá az igazgató.

Stefanits-Belső Anita is minden évben küld képeslapokat. Azoknak a barátoknak, rokonoknak küld, akikkel az ünnepek alatt nem tud személyesen találkozni.

-Idén egyedi darabokat készítettem, ebből küldök egy Bécsben élő barátnőmnek és a nagymamájának, akit idén sajnos nem tudok meglátogatni, valamint néhány jó barátomnak személyesen viszem el. Mindig is szerettem a hagyományokat és ez egy olyan dolog, ami a gyerekkoromat idézi. Általában a különleges, de egyszerű képeslapokat keresem, az online megoldástól kicsit idegenkedem.

A Magyar Posta is minden évben különleges lapokkal, bélyeggel és borítékkal készül a karácsonyra. Idén Giovanni Battista Salvi: Mária az alvó gyermek Jézussal c. alkotása került bélyegre. Sőt egyedi képeslapot is készíthetünk a Magyar Posta SENDER alkalmazásával. A telefonos applikációval a feladó személyes képeslapot tud készíteni a telefonjával készített fotókból, az alkalmazásban lévő sablonok segítségével, majd beírja a címzett nevét, címét és pár szavas üzenetét. Az így megrendelt képeslapokat nyomdai előállítást követően kézbesíti a Posta.