Kvíz a kisalfold.hu-n: 10 kérdés a káros szenvedélyekről

A cigaretta, az alkohol, a különböző drogok használata fizikai, lelki függőséget okozhat, valamint számos szervi megbetegedést von maga után.

Ezt ne hagyja ki! Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Gyurcsányék uniós mutyija ügyében

Magyarországon vezető daganatos megbetegedés a tüdőrák, mely a dohányzással hozható összefüggésbe. A túlzott alkoholfogyasztás rengeteg betegség és baleset forrása, az alkoholfüggő ember pedig súlyos problémát okoz a környezetében élőknek.

Modern világunkban játék-, számítógép-, internet, munka és egyéb függőséget is ismerünk. Ezeknek a viselkedési addikcióknak egy része már a gyermekek életében is jelen van, a túl sok képernyő használat komoly veszélyt jelent a legkisebbeknek is. A WHO a videó játék függőséget már a mentális zavarok közé sorolta.

Most a kijárási korlátozás és a szigorú szabályozás, a megváltozott körülmények kihívás elé állítanak felnőttet, gyermekeket, szülőket egyaránt. Az élvezeti cikkek használata is jobban előtérbe kerülhet. Fontos, hogy tisztában legyünk azokkal az ártalmakkal, melyek veszélyeztetik egészségünket, ha cigarettázunk vagy alkoholt fogyasztunk, vagy túl sokat játszunk a monitor előtt. A dohányzás, alkoholfogyasztás csak látszólag oldja a stresszt, hamar vezethet hozzászokáshoz, amelynek következtében a kényszeres viselkedés irányítása, abbahagyása pedig sikertelen lesz, szenvedélybetegséggé alakul.

Szabadidőnk eltöltésében nagyobb hangsúlyt kaphatnak most azok a hobbik, melyeket már rég el szerettünk volna kezdeni vagy olyan tevékenységek, melyek feltöltődést jelentenek. A felnőttek és gyermekek hétköznapjait jó, ha minél több mozgás színesíti, ennek kiváló hatása van testi-lelki egyensúlyunkra is.

A szenvedélybetegek helyzete most még nehezebb, mivel a szorongás, a bizonytalanság, a bezárkózottság a függőség tüneteit felerősítheti. Emiatt még inkább fontos a hozzátartozók, az ismerősök segítsége. A függőség kezdeti szakaszában hatékonyabb lehet a felőlük érkező támogatás. Amennyiben erre már nincs lehetőség, vannak olyan intézmények, civil szervezetek, ahol szakemberek segíthetnek a leszokásban. A folyamatot pedig tovább tudják támogatni az önsegítő csoportok maguk a szenvedélybetegek, de akár a hozzátartozóik esetében is.

Ön hogy áll az alkohollal, dohányzással, képernyő idővel? Kvízünk a káros szenvedélyekről szól, a végén dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaira vonatkozó kérdőívet is találhat.