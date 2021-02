Különleges söröket terveznek Fertőrákoson

A fertőrákosi sörfőzde tulajdonosai nehéz időszaknak ítélik meg a volt pandémiás hónapokat. Már látják a fényt az alagút végén, és több újdonsággal is készülnek tavaszra.

FertőrákosMeghatározó volt Mühl Erik és Németh Gábor találkozása 2016-ban: a közgazdász végzettségű fiatalokat összeköti a sör iránti szenvedély. Megismerkedésük után egy évvel el is készült a saját főzdéjük Fertőrákoson. Ugyan az üzem megsínylette az utóbbi egy évet a járványügyi korlátozások miatt, mégsem lankadt Erik és Gábor lelkesedése, jöttek az újabbnál újabb ötletek, hogy hogy fenn tudják tartani a sörfőzdét.

– Nehéz volt az elmúlt év, hiszen főállás mellett készítjük a söreinket, főleg viszonteladóknak értékesítünk. A korlátozások miatt a vendéglátóhelyek többsége még mindig zárva tart. Nem tudtuk, mit kezdjünk a raktárban álló italokkal. Szerencsére sikerült a készleteinket magánszemélyeknek eladnunk – mondta lapunknak Erik.

A cégvezetőknek mindez komoly kihívás volt, és szükség volt kreativitásukra ahhoz, hogy át tudják vészelni ezt az időszakot. Egyik pillanatról a másikra változott meg az addig jól működő piac. – Új ötletekkel kellett előrukkolnunk, például a karácsonyi időszakban több céggel is megegyeztünk, hogy az alkalmazottjaiknak és a főbb partnereiknek a mi sörünket adják ajándékba. Nem tudtuk, hogyan fogunk a helyzetből kilábalni, de végül 15 százalékkal jobb árbevételt értünk el, mint a pandémia előtt – részletezte Gábor.

A fejlesztést illetően folyamatos a dilemmájuk a tulajdonosoknak, hiszen főállásuk mellett még az üzemeltetés sem zökkenőmentes. Jelenleg évente közel 17 ezer liter sört készítenek, ehhez a mennyiséghez az infrastruktúrájuk már az induláskor megvolt. Most úgy érzik, bővíteni kell a kapacitásukat, hogy még nagyobb választékból tudjanak kínálni az érdeklődőknek, illetve egyre gyakrabban keresik meg őket bérfőzéssel.

– A jövőt illetően nagy a bizonytalanság bennünk. Most várunk márciusig, hogy lássuk, mikor nyithatnak a vendéglátóegységek, akkor azt is jobban meg tudjuk tervezni, hogy milyen sörrel és mennyiséggel készüljünk. A célunk az is, hogy a térségben minél többen megismerjenek minket – tette hozzá Gábor, aki a Soproni Egyetemen végezte a tanulmányait, és azt is elárulta, hogy tavasszal megszülethet az egyetem söre is. Ezzel kapcsolatban még sok a kérdés, hogy milyen kiszerelésű legyen, a receptúra sem forrta még ki magát, de ez mind a pandémia enyhülésével valósulhat meg és a jövő meglepetése lesz.