Közösségi hely a volt kempingnél Lipóton

Soha ilyen látványos fejlődés nem történt a faluban, mint idén – hangsúlyozta Tóth Péter lipóti polgármester, aki szerint pályázati támogatással és saját erőből is sokat fejlesztettek.

Szinte nincs a falunak olyan része, ahol ne fejlesztettünk volna – kezdte beszélgetésünket Tóth Péter lipóti polgármester. Mint mondja, köszönhető mindez a nyertes pályázataiknak, de saját forrásból is beruháztak.

Közösségi hely

– Az egykori kemping területét közösségi hellyé alakítottuk 15 millió forint pályázati pénzből, a terület méltó helye lesz a falu rendezvényeinek. Az itt található épület megérett a felújításra, nádtetős terasszal egészítettük ki, térkövezünk. Akár kisebb családi rendezvények is megtarthatók itt, szép környezetben, víz közelében – emelte ki a településvezető.

Az idén átadott egészségház körül parkosítottak, és új buszvárót is elhelyeztek 1,6 milliós saját erőből. Az orvosi rendelő eszközparkja pályázati pénzből 500 ezer forint értékben bővült. A falu játszótere új eszközökkel szépült meg 3,1 millióból, és megújult az óvoda játszótere is egy 4,8 millió forintos pályázat keretében.

Járda mellett megújuló zöldfelületek

Tóth Péter arról is beszámolt, hogy közel két kilométeren zajlik járdafelújítás, idén a Fő utca mentén, a 7,6 millió forintos beruházáshoz 5 milliót pályázaton nyertek, míg a Szabadság utcánál a 23 millió forintos fejlesztésnél 15 millió forint pályázati pénz. Azt a célt tűzték ki, hogy mindenhol térköves járda legyen. A járdák mellett a zöldfelületeket is megújítják, újrafüvesítenek és -fásítanak. A megnövekedett zöldterület karbantartására nagy teljesítményű kistraktort vásároltak 9,5 millió forintért (ebből 5 milliót pályázaton szereztek). Jövőre a munkálatok a Rákóczi és Ady Endre utcákban folytatódnának, melyhez már 20 milliót pályázaton kaptak. A víztorony utcájában egy nyolcszáz méteres murvás út épült, a tervek közt szerepel, hogy ezt is aszfaltos burkolat fedje, akár pályázatból, akár saját pénzből. A temető felújítása megkezdődött, jövőre szeretnék befejezni. A kápolna tetőszerkezetének cseréje egy helyi vállalkozónak köszönhető.

Jövőre belterületen aszfaltoznak

Még egy jó hírt is megosztott a polgármester: „Legnagyobb örömömre a tervezés, engedélyezés fázisában van a sportcentrumtól a Darnózseli közigazgatási határáig a falun átvezető út rekonstrukciója. A munkálatokat jövő év márciusában szeretnék elkezdeni. A teljesen új aszfaltburkolatot szegélykővel, vízelvezetőkkel látják el. Jövő év végére egy nyugati elvárásoknak is megfelelő, szép falunk lesz.”

Elfogadható volt a nyári szezon

A termálfalut érzékenyen érinti a járványügyi helyzet miatt az idegenforgalom alakulása. Tóth Péter szerint a nyári szezon elfogadható volt a kemping és a helyi szállásadók számára is, és bizakodóak, hogy jövő év tavaszára helyreáll a rend.